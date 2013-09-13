  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۲ شهریور ۱۳۹۲، ۱۲:۵۴

رونمایی از سکه یادبود حضرت معصومه/ تولید 20 میلیون سکه 5هزارریالی

رونمایی از سکه یادبود حضرت معصومه/ تولید 20 میلیون سکه 5هزارریالی

بانک مرکزی با اعلام تولید 20 میلیون قطعه سکه 5 هزار ریالی، از رونمایی سکه مذکور که به مناسبت دهه کرامت و یادبود بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (س) ضرب شده است خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: همزمان با دهه کرامت مراسم رونمایی از سکه یادبود بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (س) فردا شنبه با همکاری سازمان تولید اسکناس و مسکوک، اداره نشر اسکناس و خزانه، روابط عمومی بانک مرکزی، شهرداری شهر مقدس قم و تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) برگزار خواهد شد.

این سکه که به مناسبت سالروز ولادت با سعادت کریمه اهل بیت و دهه کرامت از سوی سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی ضرب شده است در تالار معصومیه استانداری شهر مقدس قم رونمایی خواهد شد.

سکه مذکور 5000 ریالی با تیراژ 20 میلیون قطعه به رنگ نقره ای با وزن 10.1 گرم و قطر 29.3 میلی متر و با آلیاژ مس، روی و نیکل تهیه شده است.

کد مطلب 2134588

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه