رونمایی از سکه یادبود حضرت معصومه/ تولید 20 میلیون سکه 5هزارریالی

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: همزمان با دهه کرامت مراسم رونمایی از سکه یادبود بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (س) فردا شنبه با همکاری سازمان تولید اسکناس و مسکوک، اداره نشر اسکناس و خزانه، روابط عمومی بانک مرکزی، شهرداری شهر مقدس قم و تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) برگزار خواهد شد.

این سکه که به مناسبت سالروز ولادت با سعادت کریمه اهل بیت و دهه کرامت از سوی سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی ضرب شده است در تالار معصومیه استانداری شهر مقدس قم رونمایی خواهد شد.

سکه مذکور 5000 ریالی با تیراژ 20 میلیون قطعه به رنگ نقره ای با وزن 10.1 گرم و قطر 29.3 میلی متر و با آلیاژ مس، روی و نیکل تهیه شده است.