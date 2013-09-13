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۲۲ شهریور ۱۳۹۲، ۱۳:۵۴

با حضور حجاج ؛

همايش نمادين حج در استان كرمانشاه برگزار شد/ زوار كرمانشاه پاكترين حجاج در سفر به خانه خدا

همايش نمادين حج در استان كرمانشاه برگزار شد/ زوار كرمانشاه پاكترين حجاج در سفر به خانه خدا

كرمانشاه – خبرگزاري مهر: همايش نمايدين حج جهت آمادگي ذهني و جسمي حجاج در استان كرمانشاه برگزار و حجاج كرمانشاهي آداب و مناسك حج را تمرين كردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نمادين حج پيش از ظهر جمعه با حضور حجاج كرمانشاهي در محل تالار بعثت و پادگان نبوت شهر كرمانشاه برگزار و تا ظهر ادامه داد.

در اين مراسم ابتدا روحانيون كاروان ها به تشريح آداب و مناسك حج براي زائرن خانه خدا پرداخته و سپس حجاج لباس هاي احرام خود را پوشيده و آماده اجراي مراسم شدند.

اين مراسم با راهنماي مرحله به مرحله روحانيون برگزار و حجاج آموزش هاي لازم در اين زمينه را فرا گرفتند.

طي اين همايش حجاج آماده اعزام به بيت الله الحرام پس از طواف كعبه مراسم نمادين اعزام به صفا و مروه و به جاي آوردن مراسم حضور در اين محل را انجام و سپس عازم صحراي عرفه شدند.

در صحراي عرفه نيز حجاج آداب لازم را به جاي آورده و دعاي عرفه را نيز قرائت كرده و سپس به برائت از مشركين پرداختند.

و نهايتا و در پايان اين مراسم نمادين روحاني حجاج اعزامي به رمي جمرات پرداخته و شيطان را سنگ زدند.

حجاج پس از اجراي اين آداب به قربانگاه رفته و حج خود را با قرباني كردن يك قرباني كامل كردند.

كاهش تعداد عوامل اجرایی و افزايش تعداد حجاج در سال جاري

در پايان اين مراسم ، مدير كل حج و زيارت استان كرمانشاه به سخنراني پرداخت و بر همكاري زوار با روساي كاروان ها تاكيد كرد.

رضا نجفيان گفت: در سال جاري جهت حضور بيشتر زوار بيت الله الحرام از تعداد عوامل اجرایی كاروان ها كاسته شده و تعداد زوار را افزايش داده ايم.

وي بار ديگر بر همكاري زوار با روسا تاكيد كرد و افزود: زوار گرامي بايد در عين همكاري، از ورود به مناطقي كه ممكن است اغتشاشاتي به وجود آيد در حين سفر خودداري كنند.

نجفيان ادامه داد: هم چنين زوار گرامي  خصوصا بانوان بايد از همراه آوردن اشياي قيمتي و گرانبها در حين سفر اجتناب كنند.

وي هم چنين از زوار خواست تا در اسرع وقت نسبت به زدن واكسن هاي لازم خصوصا واكسن مننژيت اقدام كنند.

مدير حج و زيارت استان كرمانشاه با بيان اينكه طبق آمار سازمان حج كشور حجاج كرمانشاهي پاكترين حجاج به لحاظ استعمال مواد مخدر در سال هاي اخير بوده اند گفت: اين مايه خرسندي است و اميدواريم در سال جاري نيز همينگونه باشد.

واريز يك ميليون و 100 هزار تومان به حساب حجاج

نجفيان در  ادامه از بازگشت يك ميليون و 100 هزار تومان به حجاج تا چند روز آينده خبرداد و گفت: از 2 ميليون تومان تخفيف سازمان حج تا كنون 900 هزار تومان به حساب حجاج ريخته شده و يك ميليون و 100 هزار تومان ديگر نيز ظرف چند روز آينده به حساب حجاج واريز خواهد شد.

نجفيان با بيان اينكه 2 ماه برنامه ريزي و كار براي اجراي همايش نمادين حج صورت گرفته گفت: اين همايش جهت آشنایی زوار با آئین حج و آمادگی ذهنی برای حجاج خصوصا حجاجی که برای بار اول به خانه خدا اعزام می شوند برگزار شده است.

مدیر حج و زیارت استان کرمانشاه هم چنين از اعزام حجاج استان های غربی کشور از طریق فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی استان کرمانشاه خبر داد.

وي خاطر نشان كرد: بر این اساس در سال جاری هزار و 653 نفر از حجاج استان های غربی (کرمانشاه، ایلام و کردستان) از طریق فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی عازم سرزمین وحی خواهند شد.

نجفیان ادامه داد: این تعداد شامل 14 کاروان بوده که 7 کاروان آن مربوط به استان کردستان، 6 کاروان از استان کرمانشاه و یک کاروان از استان ایلام از طریق استان کرمانشاه عازم سفر معنوی حج خواهند شد.

مدیر حج و زیارت استان کرمانشاه تصریح کرد: کاروان های ذکر شده از طریق 4 فروند هواپیما اعزام و در طول دو روز اعزام صورت خواهد گرفت.

وی زمان اعزام کاروان های یاد شده را روزهای 8 و 9 مهر ماه اعلام کرد.

نجفیان در پايان، زمان بازگشت حجاج از بیت الله الحرام را 30 الی 35 روز پس از اعزام اعلام کرد و گفت: بعد از مدت تعیین شده این زوار از طریق فرودگاه شهید اشرفی به وطن باز خواهند گشت.

کد مطلب 2134634

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