خبرنگاران دامغانی به سفر زیارتی عتبات عالیات اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم خوری صبح جمعه در دومین نشست خانه مطبوعات شهرستان دامغان با اصحاب مطبوعات و خبرنگاران در سالن جلسات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان اظهار داشت: بر اساس صورتجلسه شورای مرکزی خانه مطبوعات استان سمنان اصحاب مطبوعات این استان در اوایل آبان ماه امسال و به صورت هوایی به سفر زیارتی عتبات عالیات اعزام خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه این سفر به مدت یک هفته خواهد بود، اضافه کرد: اعضای خانه مطبوعات دامغان می توانند علاوه بر خود دو نفر از بستگان درجه یک ( پدر، مادر، فرزند و همسر) را با داشتن شرایط معرفی کنند.

مسئول خانه مطبوعات شهرستان دامغان خاطر نشان ساخت: اعضایی که تمایل دارند برای شرکت در این سفر معنوی حضور پیدا کنند می بایست تا پایان این ماه با مراجعه حضوری و ارائه مدارک به خانه مطبوعات استان سمنان یا شهرستان دامغان نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

خوری همچنین از برگزاری یک سفر سیاحتی و زیارتی خبر داد و افزود: در صورت تحقق شش نفر از خبرنگاران دامغانی به این سفر اعزام خواهند شد.

وی یادآور شد: بر اساس پیش بینی های انجام شده این سفر سیاحتی و زیارتی به غرب کشور خواهد بود.

مسئول خانه مطبوعات شهرستان دامغان از برگزاری کلاس های دو روزه آموزش خبرنگاری در 30 آبان ماه امسال در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: اصحاب مطبوعات می توانند در این کلاس ها شرکت کنند.

خوری اضافه کرد: بر اساس شورای مرکزی خانه مطبوعات استان سمنان، مجمع عمومی خانه مطبوعات استان در روز 29 آذر ماه سال جاری در سمنان برگزار می شود.

وی از اعضای خانه مطبوعات شهرستان دامغان که مدارک آنها ناقص بوده خواست تا 15 مهر ماه امسال مدارک مربوط به عضویت خود را به خانه مطبوعات استان یا دفتر خانه مطبوعات شهرستان دامغان ارسال تا نسبت به عضویت آنان اقدام شود.

مسئول خانه مطبوعات شهرستان دامغان همچنین از اعضایی که تمایل به شرکت در بیستمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری های داخلی و کشورهای منطقه که از پنجم آبان لغایت 11 آبان ماه سالجاری در محل مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار می شود را دارند خواست تا جهت اطلاعات بیشتر به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه مطبوعات مراجعه کنند.

معاون اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دامغان نیز در این نشست اظهار داشت: خانه مطبوعات تا کنون توانست قدم های مثبتی در زمینه های فرهنگی، تفریحی و مذهبی خبرنگاران استان بردارد که می توان به برگزاری جلسات مداوم، سفر به اماکن مذهبی و تفریحی داخل و خارج از کشور و برگزاری کلاس های آموزش خبرنگاری و غیره اشاره داشت.

محمد طالبی در خاتمه اضافه کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دامغان یک اتاق بزرگ جهت برگزاری کلاس های آموزشی و یک اتاق هم جهت دفتر خانه مطبوعات در اختیار اصحاب مطبوعات این شهرستان قرار داده و در حد امکان نیز تجهیزات لازم را برای این عزیزان فراهم خواهد کرد.