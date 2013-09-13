فیلم گلوگاه مشکلات دکل بندی را به تصویر کشیده است

اصغر بابا كوهي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مراسمي به مناسبت گراميداشت روز سينما از دست اندركاران فيلم " گلوگاه" در سينما بهمن بهشهر تجليل شد و همراه با نمایش فیلم گلوگاه، به‌صورت رایگان در آخرین روز از اکران این فیلم در بهشهر از دست‌اندکاران "گلوگاه" تجليل شد.

وي اظهار داشت: محمد ابراهيم معيري كارگردان اين فيلم از كارگردانان بنام و اهل شهرستان بهشهر است كه در اين برنامه از تلاش ايشان و

برخي از مجموعه بازيگران و عوامل اجرايي و دست اندركاران قدرداني شد.

باباكوهي گفت: خوشبختانه كارگردان با شناخت اين بخش از مشكلات دكل بندان گلو.گاهي و انتخاب خوب بازيگران، واقعیت‌های این شغل سخت و طاقت فرسا و همچنين جانفشانی‌ها و شجاعت جوانان گلوگاهی را به تصوير كشيده است كه خوشبختانه اكران آن در بهشهر با استقبال خوب مردم مواجه شده است.