  1. استانها
  2. مازندران
۲۲ شهریور ۱۳۹۲، ۱۴:۲۱

باباکوهی:

فیلم گلوگاه مشکلات دکل بندی را به تصویر کشیده است

فیلم گلوگاه مشکلات دکل بندی را به تصویر کشیده است

بهشهر - خبرگزاری مهر: رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي بهشهر گفت: فيلم گلوگاه در واقع بيان بخشي از مشكلات و سختي هاي كار دكل بندي است كه عمدتا" توسط جوانان گلوگاه براي برق دار كردن اين مرز و بوم انجام مي شود.

اصغر بابا كوهي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مراسمي به مناسبت گراميداشت روز سينما از دست اندركاران فيلم " گلوگاه" در سينما بهمن بهشهر تجليل شد و همراه با نمایش فیلم گلوگاه، به‌صورت رایگان در آخرین روز از اکران این فیلم در بهشهر از دست‌اندکاران "گلوگاه" تجليل شد.
 
وي اظهار داشت: محمد ابراهيم معيري كارگردان اين فيلم از كارگردانان بنام و اهل شهرستان بهشهر است كه در اين برنامه از تلاش ايشان و
برخي از مجموعه بازيگران و عوامل اجرايي و دست اندركاران قدرداني شد.
 
باباكوهي گفت: خوشبختانه كارگردان با شناخت اين بخش از مشكلات دكل بندان گلو.گاهي و انتخاب خوب بازيگران، واقعیت‌های این شغل سخت و طاقت فرسا و همچنين جانفشانی‌ها و شجاعت جوانان گلوگاهی را به تصوير كشيده است كه خوشبختانه اكران آن در بهشهر با استقبال خوب مردم مواجه شده است.
کد مطلب 2134656

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها