پایبندی به ولایت فقیه معیار نمره دادن مردم به کابینه است/ دولت برای حجاب در ادارات برنامه ریزی کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله موحدی کرمانی خطیب این هفته نماز جمعه تهران در خطبه های اول نماز جمعه با اشاره به مکارم اخلاق در زندگی بر بردباری، تواضع و پرهیز از تکبر و خودبزرگ بینی، شفقت، مهربانی و دوست داشتن مردم بخصوص از جانب مسئولان، نصیحت زبانی و دلسوزی، داشتن عدالت و انصاف در همه شئون تاکید کرد و گفت: اگر این هفت صفت را در زندگی داشته باشیم می توانیم شیوه عملی اسلام را در زندگی خود پیاده کنیم.

وی در خطبه های دوم نماز جمعه با بیان اینکه مستکبران اسلام را شناخته و خواسته های رسول الله را می دانند و نیز قدرت اسلام در صدر اسلام، در ایران و در منطقه بیداری اسلامی را دیدند، گفت: آنها با تمام قدرت به جنگ اسلام آمدند، می گویند دنیا دهکده ای است و ما کدخدای این دهکده هستیم، کسی بدون اجازه ما حق تصمیم گیری برای دنیا را ندارد.

خطیب نماز جمعه تهران خاطر نشان کرد: سازمان ملل را به عنوان سازمانی که از حقوق ملت ها دفاع می کند، ایجاد کردند اما به تعبیر رهبری آنها دروغ می گویند، زیرا سازمان ملل فقط برای دفاع از خود آنهاست؛ شورای امنیت را برای دفاع از امنیت جهان نامگذاری کردند، اما دروغ می گویند بلکه شورای امنیت را فقط برای خود می خواهند.

آیت الله موحدی کرمانی با اشاره به اینکه رژیم اشغالگر صهیونیستی را با جنایت، آدمکشی و خونریزی در منطقه بوجود آوردند، تصریح کرد: این غده سرطانی را وسط کشورهای اسلامی گذاشتند تا منافع آنان را تامین کند.

وی ادامه داد: شاه را روی کار آوردند، از صدام که آن همه جنایت در ایران و عراق کرد، حمایت کردند این ها همه برای مقابله با اسلام بود، اما یکدفعه اسلام با فرهنگ جهاد، شهادت، ایثار و فرهنگ امامت و ولایت به جنگ با آنها آمد.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه دشمن ساکت ننشسته و در برابر همه برنامه های انقلابیون برنامه دارد، گفت: دیدید که بر سر انقلاب مصر چه آمد و به چه سرنوشتی دچار شد، حکومتی که روی کار آمد به وظایف خود عمل نکرده و دل به خانه عنکبوت بست، نامه فدایت شوم برای کسانی که نباید نوشت و باعث شد عده ای از آن دل بکنند؛ این مساله باعث مقابله مردم با مردم شد و ارتش شیوه ای را پیاده کرد که منتخب مردم، زندانی و جانی مردم، آزاد شود.

موحدی کرمانی با تاکید بر اینکه همه دیدند جامعه مصر با آن همه نخبه و عالم به چه سرنوشتی دچار شد، خاطر نشان کرد: امیدواریم مردم مصر متحد و یکپارچه شوند و مشت هایی که باید بر سر دشمن کوبیده شود را بر سر یکدیگر نکوبند.

وی با اشاره به برنامه دشمن در سوریه عنوان کرد: آمریکا و اوباما نمی دانند چطور از این مخمصه نجات پیدا کنند، اگر جنگی در سوریه اتفاق بیافتد، فراگیر خواهد بود، منطقه را فرا می گیرد و قبل از هر چیز به ولد نامشروع آنها یعنی رژیم صهیونیستی وارد خواهد شد، معلوم نیست در آن صورت سرنوشت اسرائیل چطور خواهد بود.

خطیب این هفته نماز جمعه با تاکید بر اینکه شاید عمر آمریکا مثل عمر شوروی سابق به پایان رسیده، تاکید کرد: ممکن است فصل سقوط و نابودی آمریکا فرارسیده باشد.

موحدی کرمانی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار خبرگان و کارگزاران حج عنوان کرد: ایشان فرمودند لازم است که همه نگاه کلان داشته باشند، کید دشمن و امکانات خود را ببینند و بدانند دشمن دروغ فراوان داشته و ظاهرسازی می کند.

وی با اشاره به اینکه دشمنی آمریکا با شرق بر کسی پوشیده نیست، افزود: آنها تا توانستند با اسلام دشمنی کردند حتی محاسباتی جغرافیایی را هم بر مبنای خواست خود قرار دادند و گفتند خاور دور و خاور نزدیک، اما بالاخره اسلام است که به جنگ آنها می آید و دل آنها را می لرزاند.

خطیب موقت این هفته تهران تصریح کرد: دشمن از کشتار هیروشیما و میلیون ها انسان در جنگ جهانی اول و دوم و صبرا و شتیلا باکی ندارد.

در ادامه خطبه های نماز جمعه آیت الله موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران ولادت باسعادت علی بن موسی الرضا(ع) و حضرت فاطمه معصومه(س) را تبریک گفت.

وی همچنین با اشاره به حادثه دلخراش جاده تهران- قم و کشته شدن 44 نفر و مجروح شدن 47 نفر این حادثه را به جامعه ایرانی تسلیت گفت.

آیت الله موحدی کرمانی همچنین با اشاره به اینکه اگر علت این حادثه نقص فنی است نباید آن را ساده گرفت، عنوان کرد: چرا نباید ماشینی که در اختیار مسافران قرار می گیرد از اطمینان کامل برخوردار بوده و محاسبات دقیق در آن انجام شود؛ همه کسانی که باید در این مساله دقت می کردند، اما نکردند در خون های ریخته شده در این سانحه مسئول هستند.

خطیب نماز جمعه این هفته همچنین رحلت عالم ربانی آیت الله سیدحسن طاهری را به حوزه های علمیه، شاگردان آن استاد و خانواده محترمش و همچنین به سردار رشید اسلام سرلشکر حاج قاسم سلیمانی مصیبت وارده را تسلیت گفت.

وی در بخش دیگری از خطبه های این هفته نماز جمعه با بیان اینکه چند تذکر خطاب به دولت دارم، گفت: درست است که دولت عصای موسی و ید بیضا در دست ندارد، اما به حمدالله کلید دارد، این کلید را بکار انداخته و مشکل گرانی سرسام آور را حل کند، مردم به تنگ آمده و جانشان به لب رسیده باید این کلید بکار بیافتد.

آیت الله موحدی کرمانی همچنین با اشاره به حل مساله بیکاری در کشور افزود: مساله بیکاری از سوی دولت باید حل شود، البته درست است که بعضی از این مشکلات نه یک شبه حتی در یک یا دو ماه هم حل نمی شود، اما دولت یک گامی بردارد تا مردم کمی خوشحال شوند.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به فساد فرهنگی و بدحجابی عنوان کرد: دولت محترم درباره بدحجابی و فساد فرهنگی گام بردارد، پیشنهاد می دهم برنامه ریزی کنند تا حداقل آنان که در ادارات از بودجه دولتی استفاده کرده و حقوق می گیرند حجاب را رعایت کنند.

وی با اشاره به اینکه مردم برای نمره دادن به دولت، کابینه و معاونان میزان پایبندی این عزیزان به ولایت فقیه را معیار خود قرار می دهند، تاکید کرد: مسئولان مراقب بوده و به دقت پیرو ولایت باشند، اگر می خواهند مردم به آنها نمره بیست دهند، فرامین رهبری را عمل کنند.

آیت الله موحدی کرمانی همچنین با اشاره به نزدیکی آغاز سال تحصیلی جدید خاطر نشان کرد: پیشرفت علمی همواره مورد تاکید رهبری است، این پیشرفت عامل اقتدار کشور خواهد بود، از این رو مدیران، معلمان و اساتید سعی کنند که همت خود را برای ارتقاء علمی دانشجویان و دانش آموزان بکار گیرند.

خطیب نماز جمعه تهران در پایان خطاب به مسئولان عنوان کرد : آیا بالاخره مشکل مصلای تهران حل شدنی است یا نه، مردم پول دادند لااقل کاری کنید که قبل از ظهور این مساله حل شود.