اعضای شورای ملارد از تکرار تجربه تلخ دوره قبل جلوگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین حسینی نوری ظهر امروز در خطبه ای نماز عبادی سیاسی جمعه ضمن تبریک به مناسبت ولادت با سعادت امام هشتم (ع)، اظهار داشت: حضور آستان مقدس امام رضا (ع) و خواهر بزرگوارشان حضرت فاطمه معصومه (س) در خاک ایران، افتخاری برای این مرز و بوم و مایه برکت برای مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران است.

این مسئول به برگزاری بیست و دومین اجلاس سراسری ائمه جمعه کشور و ملاقات با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در بیانات خود، نماز جمعه را شبکه ارزشمند دینی، مردمی و حکومتی دانستند و بیان فرمودند که دین اسلام پایه گذار این حرکت عظیم و شبکه مهم است، مردمی است زیرا مردم با حضور خود در واقع اداره کننده اصلی این حرکت عظیم هستند و حکومتی است زیرا اقامه آن از وظایف اصلی حاکم اسلامی است و امام جمعه از سوی حکومت تعیین می شود.

انسجام داخلی و وحدت ملی نیاز امروز کشورهای مسلمان

وی با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب، عنوان کرد: امروزه انسجام داخلی بیش از پیش و پایبندی تمام دستگاه ها به ارزشها و اصول نظام مقدس جمهوری اسلامی، مورد تاکید رهبری است چراکه با نگاهی به شرایط سیاسی جهان و حوادث منطقه، وحدت و یکپارچکی داخلی برای جلوگیری از نفوذ و دخالت مستکبران امری ضروری است.

امام جمعه ملارد در بخش دیگی از سخنان خود به فعالیت اعضای شوراهای شهری و روستایی اشاره کرد و متذکر شد: شورا نماد و مظهر مردم سالاری دینی در کشور است لذا ااعضای شورا که با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند، وظیفه سنگینی بر عهده دارد که باید تمام تلاش خود را برای انجام هرچه بهتر این وظایف به کار گیرند.

شوراها از اختلافات داخلی و سطحی نگری بپرهیزند

حجت الاسلام حسینی نوری توصیه کرد: اعضای شورا باید مراقب باشند که در دامها گرفتار نشوند، سالم، متعهد و پاک دست باشند و برای رفع معضلات شهری و فراهم کردن زیرساختهای مورد نیاز در ملارد تلاش کنند.

این مسئول با تاکید بر اینکه اعضای دور چهارم شورا در شهر ملارد باید در نهایت دقت و سلامت، از تکرار تجربه تلخ دوره قبل خودداری کنند، افزود: شوراها باید از اختلاف داخلی و سطحی نگری بپرهیزند و بر امور شهرداری نیز نظارت جدی و کامل داشته باشند.

وی با اشاره به حوادث سیاسی جهان و منطقه، به تشریح علل عقب نشینی اوباما و متحدانش از حمله به سوریه پرداخت و اظهار داشت: عقب نشینی انگلیس و سایر متحدان از همراهی با آمریکا، اعتراضات گسترده مردمی، عدم تایید اجلاس 20 کشور صنعتی جهان در روسیه، طرح روسیه مبنی بر نظارت سازمان ملل بر سلاح های شیمیایی سوریه، تلاش و همت دولت جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از حمله نظامی آمریکا و... از جمله عواملی بود که آمریکا را در اجرایی کردن تصمیم عجولانه و غیرعاقلانه خود ناکام گذاشت.