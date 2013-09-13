دیپلماسی نرمش و قهرمانانه نیاز کشور است/ انتقاد از تعجیل در انتخاب استاندار مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های این هفته نماز جمعه ساری گفت: اعتماد به دشمن نداشته باشیم زیر هیچ وقت با ایران نمی توانند کنار بیاییند زیرا منافع آنان در خطر است و نمی توانند ایران را رها کنند به دلیل آنکه همه چیز را از دست می دهند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان کوتاه نیامده گفت: چنانچه دشمن در مقابل منطق قوی و سیاست تصمیم پذیری ایران کم آورده است و نمی تواند جواب دهد، با عوامل متعدد سعی می کند این صفوف فشرده و محکم، سیاست قوی جمهوری اسلامی را بشکند و در جهت منافع خود تغییر دهد.

وی به سخنرانی رئیس جمهوری در همایش خبرگان رهبری و ائمه جماعت اشاره کرد و گفت: برنامه و اولویت در کشور مسئله اقتصادی و سیاست خارجی است و مسئله اقتصادی مهم بوده و باید حماسه اقتصادی را با مقدمه مقاومت و اقتصاد مقاومتی تکمیل کنیم زیرا جامعه ای که اقتصاد نداشته باشد نمی تواند مستقل باشد.

آیت الله طبرسی تصریح کرد: اقتصاد یک امر مهم است و تفاوت اقتصاد اسلامی و کمونیست این است که در اقتصاد اسلامی، اقتصاد در خدمت انسان است و آنجا برعکس است.

حماسه اقتصادی مقدمه اقتصاد مقاومتی است

امام جمعه ساری بیان داشت: حماسه اقتصادی مقدمه اقتصاد مقاومتی است و باید خودکفا و خوداتکاء باشیم و امیدواریم دولت بتواند در برنامه میان مدت، کوتاه مدت و درازمدت مشکل گرانی، اشتغال و فقر را با توجه به بودجه و دیگر مسائل حل کند.

وی با اشاره به همایش سبک زندگی گفت: اگر خواهان اقتصاد پویا، سیاست انقلابی و فرهنگ دینی هستیم باید سبک زندگی را عوض کنیم.

انتقاد از تعجیل در انتخاب استاندار مازندران

نماینده ولی فقیه در استان مازندران درباره انتخاب و استاندار جدید مازندران گله کرد و گفت: وزیر کشور در این زمینه خیلی عجله کرده و اگر الفبای ابجد را در نظر گیریم، مازندران در آخر الفباست و با توجه به اینکه مازندران یک استان سیاسی، علمی و تحصیلکرده است، نباید در انتخاب استاندار عجله و باید در انتخاب استاندار مشورت می شد.

وی عنوان کرد: قرار بود در انتخاب استانداران با نمایندگان ولی فقیه در استانها مشورت شود اما بعد از انتخاب استاندار مازندران، وزیر کشور تماس گرفتند و اعلام کردند که استاندار را انتخاب کردیم.

وی تصریح کرد: نماینده ولی فقیه طرفدار هیچ کس نیستند و فقط به عملکرد و صداقت مسئولان نگاه می کنند.

امام جمعه ساری به مسئله سوریه اشاره کرد و گفت: مسئله سوریه یک امر حیاتی برای منطقه و بویژه برای ایران است و با انفجار در سوریه، اسرائیل در پشت خاک ایران مزاحمت ایجاد می کند و وظیفه دولت و مردم است که مراقب باشند.