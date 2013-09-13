به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله محمدرضا ناصري در خطبه هاي اين هفته نمازجمعه يزد با اشاره به مسائل اجرايي كشور اظهار داشت: مسئولان بايد هرچه سريعتر در استانها و وزارتخانه ها كار خود را با جديت آغاز كنند و وقت آنها نبايد به باز كردن پرونده يا نوشتن مطالب در سايتها بگذرد.

وي افزود: مسئولان وزارت كشور توجه كنند كه استانها بايد به سمت فعاليت و سازندگي پيش بروند بر اين اساس از بيان مسائل يا انجام اقداماتي كه سبب ايجاد تنش مي شود، جلوگيري كنند.

ناصري تصريح كرد: مسئولان مراقب باشند، مواردي كه در گذشته ها باب بود، دوباره باب نشود و همه در كنار هم بدون دغدغه هاي سياسي و بدون يادآوري گذشته، مملكت و استان را به سمت توسعه و پيشرفت، پيش ببرند.

مسئولان براي ايمني جاده ها و وسايل نقليه عمومي حساسيت نشان دهند

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به حادثه تلخ تصادف در اتوبان تهران – قم، ضمن تسليت به بازماندگان اين حادثه بيان كرد: مسئولان بايد به مسائل فني راه‌ها و امنيت جاده ها توجه بيشتري نشان دهند و نسبت به ايمني اتوبوسها و وسايل نقليه عمومي نيز بايد سختگيري هاي بيشتري شود.

ناصري تاكيد كرد: سازندگان اتوبوسها، مسائل فني را به طور كامل رعايت نمي كنند و دقت لازم را در اين زمينه ندارند و اين امر سبب شده تا سالانه بيش از 30هزار نفر در جاده هاي كشور تلف شوند كه اين آمار كمرشكن است.

وي همچنين ولادت امام رضا (ع) و ايام دهه كرامت را گرامي داشت و افزود: امام رضا (ع) بركات بسياري براي كشور اسلامي ما داشته است و يكي از بزرگترين افتخارات ما ايرانيان به ويژه مردم يزد، ميزباني از آن حضرت در مسير هجرتشان بوده است.

انتقاد از سكوت مجامع بين المللي در مقابل جنايات رژيم صهيونيستي در صبرا و شتيلا

ناصري در بخش ديگري از خطبه هاي اين هفته نمازجمعه يزد با اشاره به فرا رسيدن سالروز كشتار فلسطينيان در صبرا و شتيلا اظهار داشت: رژيم صهيونيستي در اين مناطق همه مردم را از زن و مرد و پير و جوان قتل عام كردند و بيش از چهار هزار نفر را به شهادت رساندند و آنها را با بلدوزر زير خاك كردند.

خطيب جمعه يزد افزود: با وقوع چنين جنايت هولناكي، هيچكس در دنيا صدايش درنيامد و كسي داد حقوق بشر سر نداد.

وي اظهار اميدواري كرد: به زودي روزي فرا برسد كه دنيا شاهد آزادي فلسطين و مردمانش و نابودي صهيونيستها باشد.

ناصري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به فرا رسيدن زمان بازگشايي مدارس و دانشگاه ها اظهار داشت: دانشگاه ها بايد محيطي سالم و مذهبي باشند و اين سفارش رهبري است كه دانشگاه ها از نظر مذهبي و ديني مصونيت داشته باشند.

دانشگاه ها نبايد به عرصه سياست تبديل شوند

وي تاكيد كرد: اساتيد بايد نسبت به دين و اعتقاد دانشجويان، احساس مسئوليت كنند و دانشگاه ها را به عرصه سياست تبديل نكنند.

ناصري تاكيد كرد: آموزش و پرورش نيز بايد نسبت به دانش آموزان احساس مسئوليت كند و والدين مراقب رفتارها، رفت و آمدها و دوستان فرزندان خود باشند.

وي تصريح كرد: بايد از در اختيار گذاشتن وسايلي نظير موبايل كه زمينه ساز انحراف براي كودكاني است كه نحوه استفاده از آن را نمي دانند، جلوگيري شود.