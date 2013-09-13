نماز جمعه تجلی گاه پیوند مردم با حکومت اسلامی و ولایت فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام هراتی مطلق در خطبه های نماز جمعه این هفته ازنا با اشاره به برگزاری همایش سراسری ائمه جمعه کشور اظهار داشت: دشمن از حضور مردم در نماز جمعه ضربه های بسیاری خورده است و ائمه جمعه نقش سرنوشت سازی در طول انقلاب داشته اند.

وی با بیان اینکه نماز جمعه در عین اینکه مردمی است اسلامی، سیاسی و حکومتی نیز محسوب می شود، افزود: حضور مردم در نماز جمعه نماد پیوند مردم با حکومت اسلامی و ولایت فقیه است.

حجت الاسلام هراتی مطلق با اشاره به سخنان رئیس جمهور درباره استقبال از نقد دلسوزانه اظهار داشت: ائمه جمعه وامدار و بدهکار هیچ یک از دولت ها نیستند و نقدهای آنها منصفانه و مشفقانه است.

امام جمعه ازنا در ادامه با بیان اینکه آمریکایی ها جنایات تروریست ها در سوریه را نادیده می گیرند، افزود: آنها ابایی از پایمال کردن حق دیگر کشورها در جهت منافع خود ندارند.

وی با اشاره به عقب نشینی آمریکا از حمله به سوریه و رایزنی های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران گفت: نقش کلیدی ایران و موضع گیری های حکیمانه رهبر معظم انقلاب در این تحولات را نمی توان نادیده گرفت.

حجت الاسلام هراتی مطلق همچنین با اشاره به اخراج کامل منافقین از اردوگاه اشرف اظهار داشت: خانه ظلم بنیان ندارد و منافقین با ذلت اردوگاه اشرف را ترک کردند.