نمی توانیم به خاطر مصدومیت چند بازیکن استقلال برنامه را تغییر دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بهروان در حاشیه دیدار تیم های پرسپولیس و گسترش فولاد تبریز در خصوص انتخاب بهترین های هر دیدار گفت: ما معتقد نیستیم که این مراسم کامل است ولی باید این کار را از یک جایی شروع می کردیم و امیدوارم دوستان کمک کنند تا بتوانیم شرایط را تغییر دهیم.

وی در خصوص این که گفته می شود که قلعه نویی مانع حضور ساموئل در مراسم انتخاب بهترین ها پس از دیدار این تیم برابر ذوب آهن شده بود عنوان کرد: من در این باره چیزی نشنیدم و هر گزارشی که پیرامون چنین موضوعی به ما برسد به کمیته انضباطی ارجاع خواهد شد.

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در خصوص انتقادهای اخیر مسئولان باشگاه استقلال تاکید کرد: قبل از این که برنامه مسابقات را به رسانه ها اعلام کنیم آن را به باشگاه ها فرستادیم و نظرات آن ها را جویا شدیم. استقلال دوبار در این مدت به ما نامه فرستاد و خواستار تغییر برنامه شد که حتی به خاطر سفر تیم به تایلند بازی آن ها مقابل ذوب آهن را یک روز زود تر برگزار کردیم.

بهروان اضافه کرد: اگر استقلال به مرحله بعد صعود کند دیدار تیم مقابل مس به تعویق می افتد. از طرفی ما محدودیت هایی برای دیدارهای تیم ملی، جام حذفی، لیگ قهرمانان و نیز مسابقات جام ملت های آسیا را داریم که باید همه آن ها را مدنظر قرار دهیم.

وی همچنین گفت: من نمی گویم ما بهترینیم ولی کارمان را بلدیم این طور نیست که به خاطر مصدومیت چند بازیکن برنامه لیگ را عوض کنیم. فوتبال همین است و مصدومیت هم جزیی از فوتبال است. من اگر سوابق فوتبالی ام را نشان بدهم از خیلی های دیگر که در فدراسیون و بخش های دیگر هستند بهترم.