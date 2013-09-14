به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته 22 شهریور ماه جشن روز سینمای ایران با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و بسیاری از اهالی سینما در تالار آبگینه برگزار شد.

گذشته را فراموش و همه چیز را از نو شروع کنیم

پرویز پرستویی بازیگر سینمای ایران در بخشی از این مراسم گفت: نمی دانم چرا من باید در این شب سخنرانی کنم، اما خوشحالم بعد از گذشت 8 سال توانستم در بین شما حضور پیدا کنم. این روزها مشغول بازی در فیلم جدید میرکریمی با نام "امروز" هستم. میرکریمی به من گفت که بعد از چند سال دوباره شروع به ساخت فیلم کرده ام، اما من گفتم که من چند سال است که دارم کار می کنم اما ای کاش کار نمی کردم، چرا که جز رنج و بی احترامی در این چند سال ندیدم، البته انتظاری هم از خانه سینما برای حمایت از خود نداشتم چرا که می دانستم خانه سینما نیز با مشکلات بسیاری روبرو است.

وی ادامه داد: بیشتر خوشحال می شدم که کسانی که امشب در این مهمانی غیبت دارند نیز حضور داشتند، امیدوارم با حضور دولت امید اتفاقات خوبی برای سینمای ایران رخ دهد. از همه هنرمندان و سینماگران می خواهم که بیاید تا همه چیز را از نو شروع کنیم و همه گذشته را فراموش کنیم.

پرستویی بیان کرد: شایعه شده بود که پرویز پرستویی در سکوت خبری از سینما خداحافظی کرده و به روستای خود برای کشاورزی رفته است. من کشاورز زاده هستم اما از دهه 40 یاد گرفته‌ام که حق ندارم کار نکنم و وظیفه دارم در حوزه هنر کار کنم، من برای معروف شدن نیامده ام. خوشحالم که امشب همه مسئولان دولت یازدهم در کنار هنرمندان نیز حضور دارند.

بازیگر فیلم سینمایی "به نام پدر" در پایان گفت: باید تمام کینه و کدورت ها را کنار گذاشته و به فکر مخاطبانی باشیم که چشم انتظار آثار ما هستند.

معجزه اصلی همدلی مدیران دولتی با هنرمندان است

همایون اسعدیان رئیس کانون کارگردانان به عنوان دیگر سخنران مراسم نیز با اشاره به این که عزیزانی بودند که دوست داشتند چنین روزهایی را ببینند اما امروز در کنار ما نیستند، گفت: ما حالمان خوب است و بهتر است، بگویم بهتریم. مگر در این چند روز چه اتفاقی برای سینمای ایران رخ داده است، مگر سیل عظیم مخاطب به سینما روی آورده است؟ یا مشکل صندوق بیمه بیکاری اهالی سینما حل شد؟ یا شاید هم کپی غیر مجاز آثار سینمایی دیگر وجود ندارد، نه هیچ معجزه ای صورت نگرفته اما حال همه ما خوب است.

وی ادامه داد: حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی زمانی که به خانه سینما آمد، گفت این خانه چقدر کوچک اما پربار است. شاید این حس خوب که در بین ما وجود دارد، به دلیل باز شدن خانه کوچک ما در کوچه سمنان است چرا که خانه سینما نماد همدلی سینماگران است.

کارگردان فیلم سینمایی "طلا و مس" بیان کرد: ما حالمان خوب است، چرا که با ما با احترام برخورد شده است، چون وقتی به خانه ما آمدید عصای دست استاد انتظامی بودید آن هم نه از روی ریا و تزویر. ما حالمان خوب است چون بعد از چند سال توهین، شما کنار ما ایستاده اید و به سینمای بزرگ و فرهنگ شریف سر تعظیم فرو می آورید. زمانی که کمر به نابودی سینما بسته بودند صبورانه تحمل کردیم و زمانی که کلمه قانون را به ابتذال کشیده بودند کوچک و بزرگ کنار هم ایستادیم.

اسعدیان گفت: از مدیران دولتی می خواهم که ما را باور کنند و بدانند که ما نیز به اندازه مسئولان دغدغه فرهنگ ایران را داشته و سربلندی جمهوری اسلامی ایران، سربلندی ما است. معجزه اصلی این شب همدلی شما مدیران دولتی با اهالی سینما است.

در ادامه مراسم داوود میرباقری کارگردان سینما نیز با تبریک روز ملی سینما بیان کرد: امیدوارم روزهای آینده برای سینمای ایران روزهای خوبی باشد.

هرچند داوود رشیدی به جشن روز ملی سینما نیامده بود، طی نامه ای بازگشایی خانه سینما را تبریک گفت. در متن این نامه آمده بود: صمیمانه ترین تبریکات خود را به مناسبت روز ملی سینما و بازگشایی خانه سینما به حضور همکاران، دوستان و فرزندان عزیزم در خانواده بزرگ و با عزت سینمای ایران تقدیم می دارم و از اینکه به دلیل سفر امکان حضور و همراهی در جمع با شکوه شما را ندارم عذرخواهی می کنم. وظیفه دارم مراتب قدردانی خود را از حجت الله ایوبی در امر بازگشایی خانه سینما و برپایی این جشن تشکر نمایم. جشن ملی روز ملی سینما، برگی درخشان و زرین از تقویم فرهنگ و پرافتخار و بزرگ کشور عزیزمان بوده و هست و خواهد بود.

دهان بدگویان سینمای ایران را ببندید

فرشته طائرپور در ادامه این مراسم گفت: سالنامه سینمای ایران امروز سال خود را شروع کرد. دیگر مهم نیست روز تکریم ملی سینما از تقویم حذف شده است. مهم این است که ما خانواده سینمای ملی ایران، تارترین سال های خود را پشت سر گذاشته و امروز به این جا رسیده ایم و خوشحالم درخت صبر سینمای ایران یک بار دیگر به ظفر نشست.

طائرپور با خواندن "شهادتین" بیان کرد: آقای ایوبی ما همه مسلمان هستیم. از شما می خواهیم با همان کلیدی که درب خانه سینما را باز کردید، با همان کلید دهان بدگویان سینما را ببندید. جناب وزیر پیشانی ما داغ مهر ندارد اما جالی داغ محبت مردم را دارد.

امیدوارم هیچ هنرمندی برای اثبات اسلام خود مجبور به بیان "شهادتین" نباشد

در پایان مراسم حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی گفت: از اینکه بعد از گذشت سالیان بار دیگر با انرژی مثبت دور هم جمع شده ایم، خدا را شکر می گویم. خوشبختانه نسیم بهاری و نسیم نوروزی در حال وزیدن است و این نسیم از سینمای ایران آغاز شده است.

وی ادامه داد: امیدواریم این نسیمی که امروز وزیدن گرفته است بر روی گل های سینمای ایران، سرآغاز حرکت به سوی فردای پر افتخارتر سینمای کشور باشد. امیدوارم غم در دل اهالی سینما خانه نکند. امیدوارم به سمتی پیش رویم تا همه بپذیرند سینمای ایران پیشانی پرافتخار فرهنگ و هنر است و امیدوارم دیگر هیچگاه نیاز نباشد برای اثبات اسلام خود در یک جمع شهادتین بگویید.

ایوبی در پایان گفت: سینمای ایران در سال های سخت، خود را اثبات کرده است. برخی از دوستان از این که کار را به سختی آغاز کردیم نگران بودند اما به آنها می گویم که نومید نباشند چرا که سختی ها را پشت سر می گذاریم. این انرژی متراکم در بین هنرمندان به ما کمک می کند تا راهی که آغاز کردیم را به پایان ببریم و به شما قول می دهم که در برابر سختی های موجود در این راه ایستاده ایم و مبارزه می کنیم.