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۲۳ شهریور ۱۳۹۲، ۱۰:۳۵

توسط تبليغات اسلامي بوشهر؛

مراسم زیارت عاشورای مسئولان حراست دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر برگزار شد

مراسم زیارت عاشورای مسئولان حراست دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر برگزار شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: با حضور مسئولان حراست دستگاه های اجرایی استان و سخنرانی مديركل تبليغات اسلامي بوشهر مراسم زیارت عاشورا در نمازخانه اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی در این مراسم با اشاره به فضایل دعای زیارت عاشورا به بیان نکاتی در مورد اهمیت توسل به قرآن کریم و خاندان اهل بیت عصمت و طهارت و به ویژه سید و سالار شهیدان، حضرت امام حسین (ع) پرداخت.

مديركل تبليغات اسلامي بوشهر گفت: ما هر چه سخنان ائمه اطهار(ع) را یاد گرفته و با آنها آشنا باشیم ولی باز هم مانند انسانی که با یک بار نوشیدن آب باز هم تشنه می شود تذکر و یادآوری آن احادیث سودمند بوده و چراغ راه ما در دستیابی به رضای الهی و در نهایت سعادت جاودانگی خواهند بود.

در پایان این مراسم که در نمازخانه اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر برگزار شد، حسین احمدی پور از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت به قرائت دعای زیارت عاشورا پرداخت.

کد مطلب 2134995

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