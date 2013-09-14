به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی در این مراسم با اشاره به فضایل دعای زیارت عاشورا به بیان نکاتی در مورد اهمیت توسل به قرآن کریم و خاندان اهل بیت عصمت و طهارت و به ویژه سید و سالار شهیدان، حضرت امام حسین (ع) پرداخت.

مديركل تبليغات اسلامي بوشهر گفت: ما هر چه سخنان ائمه اطهار(ع) را یاد گرفته و با آنها آشنا باشیم ولی باز هم مانند انسانی که با یک بار نوشیدن آب باز هم تشنه می شود تذکر و یادآوری آن احادیث سودمند بوده و چراغ راه ما در دستیابی به رضای الهی و در نهایت سعادت جاودانگی خواهند بود.

در پایان این مراسم که در نمازخانه اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر برگزار شد، حسین احمدی پور از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت به قرائت دعای زیارت عاشورا پرداخت.