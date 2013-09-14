۲۳ شهریور ۱۳۹۲، ۱۱:۳۴

بیرانوند به مهر خبر داد:

واحدهایی صنفی متخلف لرستان 19 میلیارد ریال جریمه شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان از جریمه 19 میلیارد ریالی واحدهای صنفی متخلف این استان خبر داد.

حجت‌الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در قالب طرح نظارتی و بازدید از واحدهای صنفی سطح استان تا کنون واحدهای صنفی متخلف لرستان 19 میلیارد و 884 میلیون ریال جریمه شده اند.

وی با اشاره به تعداد پرونده‌های تخلفاتی تشکیل شده در این زمینه، عنوان کرد: در مجموع در قالب این طرح نظارتی هزار و 439 پرونده برای واحدهای صنفی متخلف استان لرستان تشکیل شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با بیان اینکه طرح نظارت بر پایانه‌های مسافربری استان لرستان در حال انجام است، عنوان کرد: همچنین کار نظارت بر فروشگاههای لوازم التحریر، کیف، کفش، البسه مدرسه و... نیز در دستور کار بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان و همچنین مجامع امور صنفی استان قرار دارد.

کد مطلب 2135048

