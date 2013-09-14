تعاونی اعتبار فرهنگیان نیشابور تعاونی برتر خراسان رضوي شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان نیشابور گفت: تعاونی «برتر ملي» اعتبار فرهنگیان نیشابور دوباره توانست در هشتمين جشنواره تجليل از كارآفرينان و تعاونگران برتر خراسان رضوي به عنوان تعاوني برتر شناخته شود.
ابوالقاسم اثنیعشری افزود: این تعاونی در سال 1356با 45 نفر عضو فرهنگي و با سرمایه 22 هزار و 500 تومان شروع به کار کرد.
وی بیان داشت: این تعاونی تا سال 1383، دارای دو هزار و 275 نفر عضو و سرمایه شرکت 179 میلیون تومان بوده كه بنیان محکم و پر صلابت تعاونی اعتبار میطلبید با توجه به شرایط زمانی و مکانی، حرکت این تعاونی شتابی در خور شأن فرهنگیان پرتلاش شهرستان به خود گیرد و تا پايان سال 1391 تعداد اعضا پنج هزار نفر و میزان سرمایه (10 ميليارد و 586 ميليون تومان) بوده است.
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان نیشابور اظهار داشت: این تـعــاونی در جشنواره تعـــاونیهای کشور در شهریورماه 89 مــــوفق شد مقام (تعاونی برتر ملی کشور) را کسب کند و تندیس و لوح تقدیر دریافت کند.
اثنیعشری ادامه داد: تندیس و لوح تقدیر همایش ملی تعاونیهای برتر سال 90، جشنواره تجليل از كارآفرينان و تعاونگران برتر خراسان رضوي مهرماه 91 با حضور وزيركار و جشنواره تجليل از كارآفرينان و تعاونگران برتر خراسان رضوي شهريورماه 92 از افتخارات دیگر این تعاونی است.
وی عنوان داشت: این تعاونی بهعنوان يكي از مهمترين پايههاي اقتصاد مقاومتي است و به مدد اين همدلي ميتوان علاوهبر شكست تحريمها، رشد و شكوفايي بيش از پيش اقتصاد كشور را موجب شد.
اثنی عشری اضافه كرد: تعاونی اعتبار فرهنگیان نیشابور تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فعاليت کرده و مهمترين ركن كاري آن كارمزد ناشي از دريافت وام 25 صدم درصد(يك چهارم يك درصد ) است كه در سطح كشور بينظير است.
مدیران و مسئولان باید از فرهنگ غنی دفاع مقدس حراست کنند
معاون استاندار و فرماندار نیشابور گفت: مدیران و مسئولان باید از فرهنگ غنی دفاع مقدس حفظ و حراست کنند.
اسفندیار جلایری در جلسه هماهنگی ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: باید نقش اقتدار، وحدت، همبستگی ملی و مشارکت عمومی در برابر بیگانگان در سال حماسه سیاسی و اقتصادی تبیین شود.
وی تقویت خودباوری، بازنگری و معرفی نمادها و الگوهای معنویت، مقاومت و خلاقیت و تمرکز داشتن به نقش مزدورانه استکبار جهانی و صهیونیسم بینالملل در ایجاد تنش و اختلاف قومی و مذهبی در منطقه را از اهداف و سیاستهای بزرگداشت این هفته دانست.
معاون استاندار و فرماندار نیشابور بیان داشت: سربلندی ایران اسلامی مدیون تفکرات بنیانگذار کبیر انقلاب، مقام معظم رهبری و به برکت خون شهدا است و بديهي است كه تعميق اين تفكر در ميان نسل امروز مستلزم استمرار برنامههاي فرهنگي در طول سال است.
جلایری تاکید کرد: دستگاههای اجرایی وظیفه دارند علاوه بر فضاسازی در موضوع برگزاری هفته دفاع مقدس با دبیرخانه ستاد همکاری داشته باشند و این فضا باید به گونهای باشد که بر اذهان عمومی تاثیرگذار باشد بنابراین این یک تکلیف اداری و شرعی است.
همچنین فرمانده تیپ مستقل زرهی 21 امام رضا(ع) در این جلسه گفت: نیشابوریان مفتخرند که با تقدیم دو هزار و 300 شهید توانستهاند وظیفه خود را نسبت به انقلاب انجام دهند.
سردار محسن قاجاریان با اعلام خبر برپایی نمایشگاه هفته دفاع مقدس در محل فرهنگسرای سیمرغ، اظهار داشت: برگزاری مراسم رژه نیروهای مسلح شهرستان با ترکیب تیپ مستقل زرهی 21 امام رضا(ع)، آموزشگاه رزم مقدماتی شهید هاشمینژاد، نیروی انتظامی و نیروی مقاومت بسیج سپاه نیشابور در 31 شهریور، نواختن زنگ ایثار و افتتاح نمایشگاه در روز اول مهرماه از برنامههای این هفته است.
وی اضافه کرد: همایش تجلیل از سربازان در محل آموزشگاه شهید هاشمینژاد، برگزاری مسابقه تیراندازی نیروهای مسلح، مدیران و مسئولان ادارات، دیدار با امام جمعه، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، شرکت در نماز عبادی سیاسی نماز جمعه و برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای مسلح از دیگر برنامههای هفته دفاع مقدس است.
نظر شما