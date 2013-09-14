کانون فرهنگی و هنری ام ابیها در استان زنجان تاسیس شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مقدمی ظهر شنبه در مراسم افتتاح کانون فرهنگی و هنری ام ابیها به اقداماتی که برای جذب و حضور گسترده جوانان به مساجد انجام می شود اشاره کرد وافزود: مساجد از دیرباز پایگاه عبادی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بودند.

وی با اشاره به اینکه مساجد از صدر اسلام پایگاه مسلمانان است ادامه داد: رسول اکرم(ص) امور مربوط به مسلمانان در عرصه های مختلف را در مساجد ساماندهی می کردند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری استان زنجان به منویات مقام معظم رهبری در اجلاس نماز و مساجد طراز اسلامی اشاره کرد و افزود: حضور امام جماعت خوب برای رونق دادن به مساجد یکی از شاخص های مساجد طراز اسلامی است.

مقدمی حضور هیات امنای مردم جوش و پایگاه فرهنگی را یکی دیگر از شاخص های مساجد طراز اسلامی عنوان کرد و گفت: در چنین مساجدی باید فعالیت های فرهنگی برگزار شود.

وی ادامه داد: اساس مسجد بیرون آوردن انسان از جنبه فردی و روی آوردن به جنبه های اجتماعی است.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری استان زنجان با اشاره به اینکه در مساجد نباید تنها به فعالیت های اعتقادی پرداخت، افزود: فعالیت های مساجد باید بعد اجتماعی را در کنار ابعاد اعتقادی تقویت کند.

مقدمی گفت: در استان زنجان 222 کانون فرهنگی و هنری وجود دارد که 40 باب آن دارای کتابخانه مخزن دار است و طرح تلاوت نور یکی از طرح هایی است که در طول سال در مساجد استان برگزار می شود.