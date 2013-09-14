رئیس مجلس نمایندگان عراق وارد تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامه النُجَیفی رئیس مجلس نمایندگان جمهوری عراق در صدر هیاتی پارلمانی وارد فرودگاه مهر آباد تهران شد و مورد استقبال رسمی حجتالاسلام سیدمحمدحسن ابوترابیفرد نائب رئیس مجلس و محمد مجید الشیخ سفیر عراق در ایران قرار گرفت.
النجیفی در جمع خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد، در ضمن ابراز خرسندی از سفر به تهران بر گسترش روابط دو جانبه بین تهران و بغداد تاکید کرد.
حجتالاسلام ابوترابیفرد نیز ضمن خوشآمد گویی به رئیس مجلس نمایندگان عراق ابراز امیدواری کرد ایران و عراق به عنوان دو کشور دوست، برادر و همسایه بتوانند در گسترش رابط موفق باشند.
قرار است رئیس مجلس نمایندگان جمهوری عراق در سفر به تهران با حسن روحانی رئیس جمهور، علی لاریجانی رئیس مجلس و دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کند.
رئیس مجلس نمایندگان عراق در رأس یک هیئت پارلمانی و با استقبال نایب رئیس مجلس شورای اسلامی وارد تهران شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسامه النُجَیفی رئیس مجلس نمایندگان جمهوری عراق در صدر هیاتی پارلمانی وارد فرودگاه مهر آباد تهران شد و مورد استقبال رسمی حجتالاسلام سیدمحمدحسن ابوترابیفرد نائب رئیس مجلس و محمد مجید الشیخ سفیر عراق در ایران قرار گرفت.
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