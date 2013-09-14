هیئت رئیسه جدید شورای عالی نظام پزشکی انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، در مراسم افتتاحیه این جلسه که با حضور آقایان دکتر ایرج فاضل نماینده وزیر بهداشت در شورای عالی سازمان نظام پزشکی، دکتر سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، دکتر محمد فرهادی رئیس جمعیت هلال احمر، اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات سازمان نظام پزشکی، هیئت رئیسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی، بازرسین سازمان نظام پزشکی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برگزار شد، پس از جلسه افتتاحیه، هیئت رئیسه سنی با حضور دکتر مهرابی به عنوان رئیس، دکتر سهرابی به عنوان نایب رئیس و خانم کفایی به عنوان منشی هیئت رئیسه تشکیل شد که با رای گیری از 27 نفر اعضای شواری عالی نظام پزشکی، دکتر اسماعیل ایدنی به عنوان رئیس شورای عالی، دکتر محمود فاضل به عنوان نایب رئیس اول، دکتر حمید خویی به عنوان نایب رئیس دوم و دکتر محمود مصلحی به عنوان دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی به مدت دو سال انتخاب شدند.