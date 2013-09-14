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۲۳ شهریور ۱۳۹۲، ۱۹:۲۵

سردار وحیدی در پاسخ به مهر:

دفاع از مقاومت موضع نظام است/ سوریه مورد حمایت همه است و خواهد بود

دفاع از مقاومت موضع نظام است/ سوریه مورد حمایت همه است و خواهد بود

وزیر سابق دفاع اظهار داشت: دفاع از مقاومت موضع نظام است و ایران از همه کشورهایی که در خط مقاومت هستند حمایت سیاسی ، معنوی و حمایت هایی که مقتضی بداند انجام می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر سردار سرتیپ احمد وحیدی وزیر سابق دفاع در حاشیه مراسم ختم مادر سردار سلیمانی که امروز شنبه در حسینیه ثارالله فرماندهی کل سپاه برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص عقب نشینی آمریکا از حمله نظامی به سوریه گفت: ما هیچ وقت نباید به رفتار آمریکا خوشبین باشیم، آمریکایی ها در مجموعه ای از معادلات تصمیم می گیرند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ظاهرا به این خاطر اینکه که هیچ منطقی برای رویارویی با سوریه نداشتند عقب نشینی کردند.

سردار وحیدی با بیان اینکه از نظر ما تروریست ها از سلاح های شیمیایی استفاده کرده اند گفت: اما آمریکایی ها نتوانستند در انظار بین المللی ثابت کنند که چه کسی از این سلاح ها استفاده کرده است.

وی افزود: آمریکایی ها قصد داشتند به بهانه سلاح شیمیایی به سوریه حمله کنند اما طرح خیلی روشنی از سوی برخی کشورها مطرح شد تا این موضوع را تحت کنترل قرار دهد.

وحیدی بیان داشت: وضعیت کنونی آمریکا نشان از شکست گفتمانی این کشور دارد و اینکه نتوانست در موضوع سوریه، خواست خود را به سایر کشورها تحمیل کند.

وزیر سابق دفاع گفت: شکست قدرت نرم آمریکا برای اقناع جهانیان در مورد سوریه آغاز شکست های پی در پی این آمریکایی ها خواهد بود.

وحیدی در ادامه در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه حمایت ایران از سوریه تا چه حد و به چه شکل خواهد بود گفت: ایران اعلام کرده است از کسانی که در خط مقاومت هستند حمایت های سیاسی و معنوی و حمایت هایی که خودش مقتضی بداند انجام می دهد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا مواضع دولت های دهم و یازدهم در خصوص موضوع سوریه فرق می کند یا خیر گفت: دفاع از مقاومت موضع نظام است. همه حامی مقاومت بوده و سوریه به عنوان خط مقدم مقاومت مورد حمایت همه است و خواهد بود.

کد مطلب 2135514

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