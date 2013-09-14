استفاده از ابزارهای جدید ارتباطی برای معارف دینی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌ الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار مدیرعامل شرکت مخابرات استان قم با وی، بر ضرورت ارائه نشر معارف اهل بیت(ع) از بسترهای جدید ارتباطی تاکید کرد.

وی با اشاره به فراگیرشدن تکنولوژی ارتباطات در سطح جهان مخصوصاً اینترنت، گفت: دیگران از این بستر ارتباطی سوء استفاده می‌کنند و ما باید با بیان حقایق و واقعیت‌ها حسن استفاده را ببریم.

استاد برجسته حوزه، راه اندازی شبکه ولایت را از یکی از مصادیق استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی بیان کرد و اینترنت و دیتا را بستر مناسبی برای اشائه فرهنگ علوی و اهل بیت(ع) دانست.

وی در پایان قم را متمایز از شهرهای کشور دانست و خدمت به زائران شهر کریمه اهلبیت(ع) را افتخاری برای خدمتگزاران این شهر دانست.

آیت الله مکارم شیرازی همچنین با بیان حدیثی از امام جعفر صادق(ع) گفت: زمانی فرا خواهد رسید که اخبار و معارف اسلامی از قم به سراسر جهان انتشار خواهد یافت.

وی همچنین از زحمات مسئولان مخابرات قم برای ایجاد بسترهای مناسب ارتباطی در استان تشکر کرد.

نصب یک میلیون و 200 هزار شماره تلفن همراه در قم

در ابتدای این دیدار مدیر عامل شرکت مخابرات استان قم با ارائه گزارشی از عملکرد این شرکت آمادگی شرکت مخابرات استان قم را برای استفاده از بسترهای ارتباطی ایجاد شده به منظور نشر معارف دینی اعلام کرد.

سید اسدالله دهناد با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه تلفن ثابت، همراه و دیتا در استان قم گفت: هم اینک بالغ بر 500 هزار شماره تلفن ثابت در قم نصب شده است.

وی همچنین از نصب یک میلیون و 200 هزار شماره تلفن همراه در استان قم خبر داد و گفت قم به لحاظ ایجاد زیرساختها و توسعه مناسب جزء پنج استان برتر کشور است.

رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات استان قم با اشاره به وجود 1300 کیلومتر فیبر نوری در قم اتصال بسیاری از مراکز حوزوی به فیبر نوری را یادآور شد و آمادگی این شرکت را برای استفاده از این بستر جهت انتقال داده های حوزوی و معارف اسلامی اعلام کرد.