به حل مسئله هسته ای امیدوارم/ ایران قدرت اول منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه مراسم ختم مادر سردار سلیمانی که امروز شنبه در حسینیه ثارالله فرماندهی کل سپاه برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره تحولات منطقه گفت: مردم سوریه نخواهند گذاشت که دشمنان و غیر خیرخواهان سوریه بخواهند مقدرات سوریه را رقم بزنند لذا آینده به دست مردم سوریه است اگر مردم روزی حیات طیبه را طلب کنند قطعا دست تقدیر با آنها خواهد بود.

صالحی در پاسخ به سئوالی درباره دلایل عقب نشینی آمریکا از تهدید به جنگ و حمله به سوریه گفت: آمریکا دو راه بیشتر نداشت. یا باید مثل عراق حمله گسترده نظامی می کرد که با توجه به موقعیت خاص سوریه از نظر جغرافیایی و کشورهای همسایه ای مثل عراق، ترکیه، اردن و رژیم صهیونیستی که هر کدام با مشکلات داخلی روبرو بودند لذا آمریکا چنین اقدامی نکرد چون آینده منطقه نامعلوم و نتایج غیر معلومی را رقم می زد.

رئیس سازمان انرژی اتمی به راه حل دوم آمریکا اشاره کرد و گفت: راه دیگر آمریکا این بود که چند تا موشک به سوریه پرتاب کند که با پرتاب موشک نیز حکومت و دولت سوریه ساقط نمی شد لذا از مواضع قبلی خود عقب نشینی کرد و روش عقلانی را انتخاب کرد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اینکه نتیجه مذاکرات هسته ای و بازی برد - برد مطرح شده از سوی دولت جدید گفت: ایران قدرت اول منطقه است و من به حل مسائل هسته ای امیدوارم.