صدها نفر در کلرادوی آمریکا مفقود شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عملیات امداد و نجات در مناطق سیل زده کلرادوی آمریکا همچنان ادامه داشته و بالگردها در حال تخلیه مردم از این مناطق هستند.

در برخی مناطق ارتفاع سیلاب به بیش از 18 متر می رسد و همین امر خیابان ها را تبدیل به رودخانه کرده است. مقامات کلرادو برای جلوگیری از تلفات بیشتر اقدام به قطع کردن برق مناطق سیل زده کرده اند البته برق برخی مناطق بر اثر سیل قطع شده بود.

بر اساس این گزارش تا عصر دیروز شنبه امکان برقراری ارتباط با دست کم 350 شهروند در منطقه "بولدر" وجود نداشت و هفت بالگردی که وظیفه انتقال مردم از مناطق آسیب دیده را داشتند نتوانستند به ای افراد دسترسی پیدا کنند.