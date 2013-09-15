بهرام یدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه لایه اولیه سقف پروژه سالن دوومیدانی بروجن انجام شد و دو لایه دیگر باید اجرا شود، عنوان کرد: مرحله سقف اولیه (سقف فوقانی) سالن انجام شد.

وی افزود: ساخت پروژه بدون وقفه در حال انجام است و اگر با همین سرعت به پیش برود و اعتبارات به موقع تزریق شود پروژه در دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

مهندس ناظر عمرانی پروژه سالن دوومیدانی بروجن ادامه داد: هم اکنون بتن‌ریزی کف نیز انجام شده و مرحله‌های بعدی در حال انجام است.

وی به فعالیت بیش از 90 کارگر در این پروژه اشاره و تاکید کرد: امیدواریم کار ساخت پروزه بدون هیچ مشکلی به پایان برسد.

بهترین و مجهزترین سالن دوومیدانی تارتان سر پوشیده کشور در در زمینی به مساحت چهار هکتار و زیربنای یک هزار متر مربع در شهر بروجن استان چهارمحال و بختیاری در حال احداث است و کار احداث این پروژه ملی از سال 1386 آغاز شده و تاکنون برای ساخت آن بیش از 60 میلیاردریال هزینه شده است.