برگزاري اولين كنفرانس آسيايي IASP در شهرك علمي، تحقيقاتي اصفهان

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، با توجه به نوع عضويت شهرك علمي، تحقيقاتي اصفهان، سابقه فعاليت و حضور فعال در كنفرانس هاي IASP (انجمن بين المللي پارك هاي علمي) شهرك علمي، تحقيقاتي اصفهان به عنوان ميزبان برگزاري اولين كنفرانس آسيايي IASP در منطقه برگزيده شد.

همزمان با برگزاري كنفرانس منطقه اي انجمن بين المللي پارك هاي علمي كه در شهريور ماه 1385 در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان برگزار مي شود، دهمين كنفرانس ساليانه ASPA (انجمن پارك هاي علمي آسيا) و سومين همايش پارك ها و مراكز رشد علم و فناوري نيز برگزار مي شود.

كنفرانس مذكور طي 4 روز برگزار مي شود كه دو روز آن به برگزاري كارگاه هاي آموزشي اختصاص مي يابد. از برنامه هاي جنبي كنفرانس برگزاري نمايشگاه است. اين نمايشگاه با محوريت ارائه دستاوردهاي شركت هاي مستقر در پارك هاي علمي دنيا و ايران و فناوري هاي شاخص توليد شده در پارك اي علمي دنيا برگزار مي شود.

با توجه به اطلاع رساني صورت گرفته پيش بيني مي شود 500 نفر در اين كنفرانس شركت نمايند كه نيمي از آنان شركت كنندگان خارج از كشور هستند.

وب سايت كنفرانس مذكور به آدرس www.iaspisfahan2006.com و www.aspaisfahan2006.com راه اندازي مي شود.