لیلا آزاد بخت در گفتگو با مهر اظهار داشت: تمام کودکان اعم از اینکه با شیر مادر و یا شیر مصنوعی تغذیه شوند لازم است از مکمل‌هاي مختلف از جمله آهن، ویتامین A، D و یا مولتی ویتامین استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه برخی از مادران با این تفکر غلط که کودکان شیرخشک خوار نیازي به مکمل ندارند، ادامه داد: این درحالی که شیرخشک‌هاي موجود دربازار غنی شده نیست به عبارت دیگر آهن ، ویتامین A و D به آنها اضافه نشده است و مقادیري که بر روي قوطی شیرخشک درج می‌شود، در حقیقت همان مقادیر طبیعی در ترکیب شیرخشک است که نیاز بدن شیرخوار را برآورده نمی‌کند و لازم است این ریزمغذی‌ها به صورت مکمل و به طور روزانه به آنها مطابق با پروتکل‌هاي وزارت بهداشت داده شود.

عضو مرکز تحقیقات علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیان داشت: مصرف مکمل‌هاي ویتامین و املاح پس از سه ماه از دوره شیردهی ضرورتی ندارد و در صورتی که مادر از برنامه غذایی مناسبی پیروي می کند و تمام گروه‌هاي غذایی اصلی شامل نان و غلات، سبزي‌ها، میوه‌ها، شیر و مواد لبنی و گروه گوشت و جایگزین‌هاي آن به مقدارکافی در برنامه غذایی روزانه گنجانده ‌شود، نیازي به مصرف مکمل ندارد.

وی افزود: در دوره شیردهی نیاز به کلسیم بیشتر از دوران دیگر است و مادران شیرده باید روزانه سه تا چهار واحد از گروه شیر و مواد لبنی همچون ماست وپنیر مصرف کنند.

آزاد بخت ادامه داد: مکمل آهن را نباید همزمان با وعده شیر کودك به وي داد زیرا کلسیم موجود درشیر ازجذب آهن جلوگیري می‌کند.

وی گفت: در دوران شیردهی مادران براي بهبود ذخایر بدنی خود باید مکمل آهن و مولتی ویتامین مینرال را تا سه ماه پس از زایمان ادامه دهند.