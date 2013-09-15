مشکلات خانه سینما ناشی از نقص قوانین است/ وجود اختلاف نگاه در تولیدات هنری اتفاقی مثبت در جامعه سینمایی

محمود عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: بحث خانه سینما موضوع جانبی است و برخی اوقات در انجمن ها بحث هایی در حوزه صنفی مطرح می شود که اساسنامه آن بر مبنای قوانین انجمن است.

این بازیگر مطرح سینما با تاکید بر اینکه خانه سینما در شکل جدیدش اگر این تعداد عضو نداشت به جایگاه کنونی نمی رسید، افزود: این نهاد تا زمانی که قانونمند نشود مشکلات آن حل و فصل نشده و کسی نمی تواند آن را تغییر دهد و از آنجایی که دوام انجمن ها تضمین شده نیست و یک روز انجمن ها هستند و روز دیگر نه؛ فعالیت در قالب انجمن راه به جایی نخواهد برد.

وجود اختلاف نگاه در تولیدات هنری اتفاقی مثبت در جامعه سینمایی کشور

در عین حال محمود عزیزی وجود اختلاف نگاه در تولیدات هنری را اتفاقی مثبت در جامعه سینمایی کشور عنوان کرد و اظهار داشت: جای خوشبختی است که تعدد افکار در در جامعه سینمایی کشور وجود دارد و نمی توان تفاوت نگاه ها را که در تولیدات هنری به معرض نمایش در می آیند را انکار کرد.

این هنرمند سینما و تئاتر کشور با اشاره به اینکه در دنیا هم در تمامی صنف ها اختلاف سلیقه و نگاه وجود دارد، اضافه کرد: همانطور که در میان سیاسیون احزاب مختلف با گرایشات مختلفی وجود دارد وجود چند خانه سینما و خانه هایی از این دست هم امری عادی خواهد بود و در حال حاضر دو طیف و دو سلیقه متفاوت در میان هنرمندان کشور وجود دارد که ضروریست بر اساس یکی از این افکار اساسنامه و منشور قامنونمندی را طراحی کنند که سینماگران هم می توانند یکی از آنها را انتخاب کنند.