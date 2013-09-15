نتایج آزمونهای ارشد علمی کاربردی چهارشنبه اعلام می شود

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده، فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی سال 92 از ساعت 16 چهارشنبه 27 شهریور در سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اعلام می شود.

وی ادامه داد: تمام پذیرفته شدگان می توانند بر اساس برنامه زمانی مندرج در اطلاعیه ای که به همراه فهرست اسامی آنان بر سایت سازمان قرار داده می شود با مدارک لازم برای ثبت نام در تاریخ مقرر مراجعه کنند.

به گزارش مهر، کنکور ارشد دانشگاه علمی کاربردی برای نخستین بار اسفند سال گذشته برگزار شد.

فهرست اسامی پذیرفته شدگان خبرنگاری بین الملل دانشکده خبر نیز در این لیست قرار دارد.