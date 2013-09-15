روزانه 30 تن انواع دارو از گمرک فرودگاه امام (ره) ترخيص مي شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا نادري معاون امور گمرکی گمرک ایران با اعلام اين مطلب افزود: از ابتداي سال جاري تا 19 شهريور ماه 1392 به ميزان 6 هزار و 928 تن انواع دارو به ارزش 546 ميليون و 880 هزار دلار از طريق گمركات اختصاصي ترخيص كننده دارو وارد كشور شده است.

وی گفت: ميزان ترخيص دارو در 19 روز ابتدايي شهريور ماه سال جاري از طريق گمرک فرودگاه امام ( ره) به ميزان يک هزارو 60 تن و به ارزش 68 ميليون دلار بوده است.

به گفته نادری حدود 95 درصد از داروهاي وارداتي به كشور از طريق گمرک فرودگاه امام (ره) و مابقي از گمركات اختصاصي ديگر از جمله گمرک تهران و... وارد و ترخيص مي شود.