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۲۴ شهریور ۱۳۹۲، ۱۰:۴۰

روزانه 30 تن انواع دارو از گمرک فرودگاه امام (ره) ترخيص مي شود

روزانه 30 تن انواع دارو از گمرک فرودگاه امام (ره) ترخيص مي شود

با تسهيلات ارائه شده از سوي گمرک جمهوري اسلامي ايران روزانه حدود 30 تن انواع دارو از طريق گمرک فرودگاه امام (ره) ترخيص و روانه بازار مي شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا نادري معاون امور گمرکی گمرک ایران با اعلام اين مطلب افزود: از ابتداي سال جاري تا 19 شهريور ماه 1392 به ميزان 6 هزار و 928 تن انواع دارو به ارزش 546 ميليون و 880 هزار دلار از طريق گمركات اختصاصي ترخيص كننده دارو وارد كشور شده است.

وی گفت: ميزان ترخيص دارو در 19 روز ابتدايي شهريور ماه سال جاري از طريق گمرک فرودگاه امام ( ره) به ميزان يک هزارو 60 تن و به ارزش 68 ميليون دلار بوده است.

به گفته نادری حدود 95 درصد از داروهاي وارداتي به كشور از طريق گمرک فرودگاه امام (ره) و مابقي از گمركات اختصاصي ديگر از جمله گمرک تهران و... وارد و ترخيص مي شود.

کد مطلب 2135710

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