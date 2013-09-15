یک واحد بسته بندی خلال پسته و بادام بدون مجوز پلمپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر غلامحسین شفیعی اظهار داشت: بازرسین این اداره کل‌ در جریان نظارت و کنترل مراکز تولید یک واحد بسته بندی خلال پسته و بادام را به دلیل جعل مشخصات و نشان استاندارد و تولید بدون أخذ مجوز های لازم شناسایی و پلمپ شد.

شفیعی ادامه داد: ۲۸ سال گذشته طرح احداث و راه اندازی مركز تحقیقات بسته بندی در ایران مطرح شد، این طرح كه با هدف توسعه صنعت بسته بندی و به دنبال آن كسب درآمد ارزی مطرح شده بود می توانست ایران را به بزرگترین مركز تحقیقات بسته بندی در خاورمیانه تبدیل كند، این درحالیست كه هم اكنون یكی از مشكلات اساسی تولید كنندگان صنایع غذایی نبود بسته بندی مناسب برای عرضه محصولات فوق به خارج از كشور است.

وی ادامه داد: اکنون بخش عظیمی از بازار غذا را غذاهای بسته ‌بندی شده تشکیل می‌ دهد. تجربه ‌ها و پژوهش‌ ها ظرف سال ‌های گذشته نشان می‌ دهد که بسته‌ ها از ساده‌ ترین فرم‌ ها تا پیچیده‌ ترین حالات خود به وضعیت مطلوب و استاندارد های تدوین شده نزدیک ‌تر شده‌اند .

شفیعی گفت:خسارت سالانه فقدان بسته بندی مناسب در كشور میلیاردها دلار است، خسارتی كه با صرف مقداری سرمایه و حركتی به موقع از سوی تولید كنندگان می توانست تبدیل به میلیاردها دلار ارزآوری و سود برای كشور شود .

وی با اشاره به اقدامات واحد بسته بندی سازمان ملی استاندارد به تحقیق درخصوص رفع مضرات زیست محیطی بسته بندی های فعلی گفت: اكثر بسته بندی های اخیر در كشور با استفاده از مواد پلیمری انجام می شودكه این مواد تجزیه پذیر نبوده و به طبیعت باز نمی گردند.

شفیعی ادامه داد: با توجه به اینكه در ایران مانند كشورهای پیشرفته امكان بازیافت این مواد وجود ندارد، لذا باید از موادی در تركیب بسته بندی های داخلی استفاده شود كه قابلیت بازگشت به طبیعت را داشته باشند .

مدیر کل استاندارد استان اصفهان افزود: مطابق ماده 11 قانون استاندارد مصوب مجلس شورای اسلامی هر كس مشخصات فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري را پس از تهيه، توليد يا ساخت تغيير دهد يا از ظروف و وسايل بسته بندي مخصوص فرآورده هاي استاندارد شده براي بسته بندي ، عرضه و فروش فرآورده هاي خارج از استاندارد استفاده كند، يا به قصد تقلب يا به هر كيفيتي در قوطي، بست ، جعبه و لفاف محتوي فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري دخل و تصرف نمايد يا به جاي جنس استاندارد شده جنس ديگري تحت همان عنوان عرضه كند يا به فروش برساند يا به قصد تقلب از برگ هاي آزمايش و تشخيص مشخصات فرآورده ها و همچنين پروانه كاربرد علامت استاندارد ايران در غير مورد استفاده كند يا علامت استاندارد ايران را بدون دريافت پروانه بر روي محصولات خود به كار برد، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد .