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۲۴ شهریور ۱۳۹۲، ۱۱:۱۲

رضوانی عنوان کرد:

18هزار دانشجو در دانشگاه سيستان و بلوچستان تحصيل مي كنند

18هزار دانشجو در دانشگاه سيستان و بلوچستان تحصيل مي كنند

زاهدان – خبرگزاری مهر: رييس دانشگاه سيستان وبلوچستان گفت: تعداد ۱۸ هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول تحصیل که از این تعداد ۵۰ درصد در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا و ۵۰ درصد ديگر نيز در مقطع كارشناسي مشغول به تحصيل هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رضوانی با بیان اینکه تعداد یک  هزار و ۳۰۰ دانشجوي جديد الورود مقطع كارشناسي ارشد در اين دانشگاه براي شركت در  سال تحصيلي جدید نام نويسي كردند ادامه داد: نام نويسي از دانشجويان مقطع دكترا نيز از تاريخ ۲۳ شهريورماه و در مقطع كارشناسي از تاريخ ۲۴ تا ۲۷ شهريورماه دراین دانشگاه  انجام مي شود.

وی گفت: امسال آمار پذيرفته شدگان دختر و پسر مقطع كارشناسي ارشد در اين دانشگاه تقريبا مساوي است.

وي اظهار داشت: دانشگاه سيستان و بلوچستان در تمام رشته هاي هنري، مهندسي، علوم انساني، علوم پايه و ريز مجموعه مديريت در مقطع كارشناسي ارشد پذيرش دانشجو دارد.

رضوانی بیان داشت: به منظور تسهیل در ثبت نام و پذیرش دانشجویان کمیته های مختلفی در این رابطه تشکیل و خدمات مورد نیاز را به دانشجویان و خلنواده های آنها ارایه می کنند.

کد مطلب 2135740

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