نظری سرپرست اداره گاز ناحیه دامغان شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون امور بهره برداری شرکت گاز استان سمنان در آئین تودیع و معارفه سرپرست اداره گاز ناحیه دامغان اظهار داشت: پست و مقام در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یک امانت است و ما به عنوان یک مسئول وظیفه داریم از این امانت به خوبی پاسداری کنیم.

علیرضا شریفی نژاد با بیان اینکه شرکت گاز یک دستگاه خدمات رسان است افزود: این شرکت همواره تلاش میکند تا با بهره گیری از تمام امکانات و نیروی انسانی مجرب، خدمت به مردم را بهتر از گذشته تسری دهد و رضایت ایشان را نیز با ارائه خدمات بدست آورد.

وی خاطرنشان ساخت: موفقیت یک مدیر در آن است که بتواند خدمات خوب و مطلوب را همراه با دیگر همکاران به مردم ارائه کند و به این امر با تمام وجود افتخار کند.

بهره مندی بیش از 253 هزار خانوار استان سمنان از نعمت گاز

معاون امور بهره برداری شرکت گاز استان سمنان ضمن اشاره به اینکه253 هزار و 23 خانوار در سطح استان تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند، اظهار داشت: به طور متوسط از هر علمک نصب شده در استان سمنان تعداد دو خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

شریفی نژاد تعداد انشعابات واگذار شده گاز در استان سمنان را 122 هزار و 619 مورد ذکر کرد و افزود: از این تعداد 43هزار و 864 مورد روستایی و 78 هزار و 755 علمک دیگر در شهرهای مختلف استان نصب شده است.

وی گفت: مجموع مصرف کنندگان گاز طبیعی در استان سمنان 221 هزار و 945 مورد بوده که از این تعداد 15 هزار و426 مورد مربوط به واحد های تجاری، یک هزار و 838 مربوط به واحد های صنعتی و مابقی را مصارف شهری تشکیل می دهند.

در این آیین از خدمات و زحمات ابوالفضل شیرپوری در طول مدت مسئولیت تقدیر و مرتضی نظری به عنوان سرپرست جدید اداره گاز ناحیه دامغان معرفی شد.

رئیس سابق اداره گاز ناحیه دامغان نیز باصدور حکمی از سوی مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان به عنوان مسئول واحد پژوهش این شرکت منصوب و مشغول به کار شد.