به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار آیت الله نمازی و مسئولین کنگره ملا آخوند کاشانی با تبریک میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) و حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا(ع) و همچنین شاهچراغ در شیراز اظهار داشت: امیدواریم در سایه این بزرگواران بتوانیم به وظایف شرعی خود عمل کنیم.

وی کاشان را شهر علم و ادب و علوم اسلامی و از جهات مختلف حائز اهمیت برشمرد و گفت: در اهمیت شهر کاشان همین کافی است که مرحوم انصاری به مدت 3 سال در کاشان هم رفته است.

استاد برجسته درس خارج فقه حوزه از دیگر شخصیت های برجسته کاشان به نراقیین مخصوصا صاحب نراقی اشاره کرد و بیان داشت: شخصیت صاحب مستند به آن حد اهمیت دارد که حتی مرحوم صاحب جواهر نیز از مستند استفاده فراوان کرده است.

باید نسل جدید را نسبت به شخصیت های برجسته آگاه کنیم

وی کاشان را مهد بزرگان و شخصیت های برجسته دانست و یادآور شد: لازم است نسل جدید را نسبت به این شخصیت ها آگاه کنیم، ممکن است عده زیادی نسبت به مرحوم آخوند کاشانی و فیض کاشانی آگاهی نداشته باشند و باید این شخصیت ها به مردم معرفی شوند.

آیت الله مکارم شیرازی در ادامه افزود: بنده بارها گفته ام که بزرگداشت شخصیت ها و بزرگان سه فایده بسیار مهم دارد که یکی از آنها ادای دین به زحمات و تلاش های بزرگان دین است.

وی تجلیل شخصیت‌های بزرگ را فایده دوم برگزاری این بزرگداشت برشمرد و اظهار داشت: هنگامی که از شخصیت های بزرگ تجلیل بشود، نسل جوان تشویق می‌شود که به این سمت و سو حرکت کنند و این باعث می‌شود که نسل جدید هم تشویق به پیمودن راه بزرگان شوند.

احیای آثار علمی بزرگان از فواید برگزاری کنگره هاست

مرجع تقلید شیعیان احیای آثار بزرگان را فایده سوم دانست و افزود: احیای آثار بزرگان از دیگر فواید برگزاری این همایش هاست که هم آثار آنها زنده می شود و هم از شخصیت علمی آنها تجلیل به عمل می آید.



وی در پایان این دیدار با تقدیر و تشکر و حمایت کامل از چنین برنامه هایی تصریح کرد: هر چه در این راه زحمت کشیده شود بسیار بجا و مفید است.

