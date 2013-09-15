20 برگزیده و وبلاگ نویس گرگانی تقدیر می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبیر دائمی صبح یکشنبه در نشست دبیرخانه جشنواره با بیان اینکه، آیین اختتامیه سومین جشنواره وبلاگ نویسی گرگان عصر روز دوشنبه در تالار اندیشه موسسه فرهنگی میرداماد گرگان برگزار می شود، گفت: آیین اختتامیه جشنواره وبلاگ نویسی گرگان با برنامه های شاد و متنوع فرهنگی همراه خواهد بود و برگزیدگان این جشنواره نیز در این مراسم مورد تقدیر قرار می گیرند.

دائمی گفت: سخنرانی یکی از استادان حوزه فناوری اطلاعات، اجرای موسیقی و شعر گرگانی توسط «حسین طاهری»، پخش کلیپی از فرآیند اجرای جشنواره، قرائت بیانیه هیات داوران و اهدای جواز به 15 برگزیدگان این جشنواره و نیز تقدیر از 5 تن از وبلاگ نویسان از سوی دبیرخانه سومین جشنواره وبلاگ نویسی گرگان از بخش های اصلی این برنامه خواهد بود.

همچنین مقام های اول تا سوم در دو بخش عکاسان برتر و مالکان فضای سبز خصوصی برتر معرفی شدند. در بخش عکس، ملیکا تقوایی، میثم لطفی و محمد باقر عباسی و در بخش مالکان فضای سبز خصوصی ملیحه جلالی، امیر مسعود صدیقی و ایراندخت سادات گوشه برتر شدند.

جوایز نفرات اول تا سوم به ترتیب شامل جوایز نقدی 8 و 6 و 4 میلیون ریالی این جشنواره به زودی طی مراسمی به برندگان اهدا خواهد شد.

گفتنی است دبیرخانه جشنواره گرگان شهر سبز واقع در دانشگاه علمی کاربردی پیگیر از افرادی که آثارشان به مرحله 60 اثر برتر و اکران در نمایشگاه راه یافته بود دعوت کرد تا جهت دریافت گواهی حضور خود به این دبیر خانه مراجعه کنند.