به گزارش خبرگزاری مهر، مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي گفت: شهرك صنعتي تربت حيدريه 2 آماده حضور سرمايه گذاران است و تنوع محصولات كشاورزي و معدني و ... از مزايا و فرصت هاي مناسب سرمايه گذاران در اين شهرك صنعتي است.

علی سلیمانی افزود: در شهركهاي صنعتي اين شهرستان امكان استقرار واحدهاي توليدي و فرآوري انواع محصولات كشاورزي منطقه و به خصوص محصولاتي چون زعفران، بادام، چغندر قند، پنبه، گندم، جو، سيب زميني، گيلاس، زردآلو، سيب درختي، آلو، گوجه فرنگي، سبزيجات و ... كه سهم قابل توجهي از توليد استان است.

وي بیان كرد: وجود انواع كاني هاي معدني و ظرفيت بالاي منطقه در بخش معدن، وجود عناصر ارزشمندي چون طلا، گرانيت، كروميت كائولن مرمريت، خاك صنعتي، سنگ آهك، سنگ گچ، منيزيت و ... كه در نتيجه آن استقرار صنايع پايين دستي اين گونه مواد معدني در شهرك صنعتي نيز ارزش قابل توجهي برخوردار است.

ترويج فرهنگ حفظ محيط زيست از مهم‌ترين برنامه‌هاي شهرک های صنعتی

مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي خراسان رضوي ترويج فرهنگ حفظ و حمايت از محيط زيست، گسترش فضاي سبز، بيابان ‌زدايي و جلوگيري از فرسايش خاك را از مهمترين برنامه‌هاي اين شركت برشمرد.

علي سليماني اظهار داشت: اين شركت رويكرد جديدي را در زمينه توجه به اقدامات زيست محيطي در مجموعه شهرك‌ها و نواحي صنعتي آغاز كرده است.

وي با اشاره به فعاليت‌هاي صورت گرفته در زمينه حفاظت از محيط زيست در شهرك‌ها و نواحي استان، گفت: در همين راستا اين شرکت، ايجاد تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب را به منظور جمع‌آوري فاضلاب واحدهاي صنعتي در دستور كار خود قرار داده است.

سليماني با بيان اينکه اين شرکت، در سال گذشته، گازرساني به صنايع مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي را انجام داد، تصريح کرد: قبل از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، شهرك‌هاي صنعتي محدودي گازدار بودند كه با تلاش‌هاي شبانه‌روزي، اغلب شهرك‌هاي صنعتي و نواحي صنعتي گازدار و يا در مرحله گازدار شدن هستند.