به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از هنرمندان تئاتر خیابانی در حمایت از شهرام نوشیر مدیر دفتر تئاتر خیابانی نامه‌ای را به علی مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشتند و از این مدیر به خاطر حفظ افراد نخبه و با استعداد و تلاش در جهت رعایت عدالت و اعتدال تشکر کردند.

در متن این نامه که در اختیار مهر قرار گرفته، آمده است:

ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت امام رضا(ع)، به نمایندگی از همه فعالان دلسوز عرصه نمایش های خیابانی در استان های کشور، انتخاب شایسته حضرتعالی را در وسیع ترین گستره حاکمیتی وزارتخانه متبوع تبریک گفته و به استحضار می رسانیم که در کانون تخصصی تئاتر خیابانی ایران سلامت، سخت کوشی و انضباطی حکم فرماست که همه گروه های نمایش خیابانی کشور را نسبت به امنیت شغلی‌شان، امیدوارتر کرده و احترام به خرد جمعی توسط مدیریت کنونی این کانون، باعث حفظ افراد نخبه و معرفی استعدادهای جدیدی نیز شده است، به طوری که عاشقان این حرفه در تهران و شهرستان ها، برای نخستین بار به یک اندازه و عادلانه، می توانند در ارتقای کیفی تئاتر فجر و تقویت مریوان سهیم باشند و همچنین با نگاهی کارشناسانه، شاهد ممانعت از اجرای آثار ضعیف هستیم که این امر باعث پیشرفت تئاتر خیابانی کشور شده است و این موضوع نگرانی تعدادی را که به نفعتشان نیست، همراه دارد.

حال از جنابعالی استدعا داریم که به عنوان فردی هنرآشنا و درد آشنا در حساس ترین دوران تئاتر خیابانی کشور، سخن گفتن از هوای نفس این هنردوستان محدود را ارشاد و نصیحت کرده و حمایتتان را از این جهش های مهم در نظام علمی و سلامت خانواده ما دریغ نکنی که اصلی ترین نیاز هر جامعه هنری است. باشد که با جهش در نظام بودجه نیز توسط دولت تدبیر، شرایط هنر نمایش خیابانی کشور را برایمان بهبود ببخشید.

نام برخی از هنرمندان تئاتر خیابانی که استانهای مختلف کشور این نامه را امضا کرده اند از این قرار است:

استان کردستان: مختارمحمدی، کژال راستبین، علیرضا اسماعیلی، فریدون احمدی، محمد زارع زاده، موسی هدایتی، عادل گنجی، عطاءالله احمدی، نامق خدایار، سوران حسینی، هوره رضایی.

استان اصفهان: اسماعیل صرامی،مجتبی طالبی،علیرضا آقایی،جواد ایزد دوست، کوروش شمس، جلال مشتاقیان، سید مهدی ضیایی، منصور قربانی، سمیرا جعفری،عباس جلیل زاده، مرتضی ریحانی.

استان ایلام: سعیدخیر اللهی،حیدر رضایی، مصطفی کلیوندی، مالک آبسالان.

استان تهران:شاهد پیوند، پیام عزیزی.

استان گیلان: محمود فرضی نژاد، رجب علی فلاح.

استان آذربایجان:علیرضاقاسمی.

استان کرمانشاه:سعید ذبیحی، مرتضی اسدی مرام، سروش پیغمبری.

استان لرستان:پژمان شاهوردی.

استان هرمزگان: باقررمضان زاده،حسن سبحانی،حبیب الله ناصری.

استان سمنان: علی اصغر خطیب زاده.

استان فارس: سلمان فرخنده.

