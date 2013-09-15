رژه نیروهای بسیج در سالروز آغاز جنگ تحمیلی/ خاکریز فرهنگی در بوستانهای اسلامشهر اجرا می شود

غلامحسین آرام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته دفاع مقدس یادآور رشادتها و فداکاریهای جوانان غیور ایران زمین است که وجب به وجب خاک پاک این مملکت را با نثار جان خویش حفظ کردند، این هفته فرصت مغتنمی برای تجلیل از ایثارگری مبارزان و ترویج فرهنگ شهادت در نسل جوان است.

این مسئول عنوان کرد: نسل امروز کشور، حوادث و وقایع دوران جنگ تحمیلی را از نزدیک ندیده و لمس نکرده اند لذا این هفته فرصت مناسبی است تا با برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی که با حضور جانبازان، آزادگان، خانواده معظم شهدا و سایر بازماندگان هشت سال دفاع مقدس، خاطرات آن دوران بازگویی شده و علل وقوع جنگ و شرایط دفاع از ممکلت برای نسل جوان تشریح شود.

وی ادامه داد: هفته دفاع مقدس یادآور شجاعت‌ها، رشادت‌ها و ایستادگی‌های دلاور مردان ایران اسلامی در هشت سال جنگ تحمیلی است و در واقع می توان گفت تمام موفقیتهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف، مدیون خون پاک شهدا و ایثارگری جانبازان و رزمندگان است.

فرماندار اسلامشهر افزود: علاوه بر ایام دیگر سال، در این هفته می توان با برگزاری برنامه های فرهنگی مختلف اخلاص، شهادت طلبی و ایثار رزمندگان و شهدا را به نسل امروز منتقل کرد، لذا در اسلامشهر نیز همپای سراسر کشور، برنامه های متعددی برای این هفته در نظر گرفته شده است.

آرام برگزاری مراسم صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی با رژه نیروهای بسیج در اولین روز هفته دفاع مقدس، مسابقه کتابخوانی با موضوعیت زندگینامه شهدا، اجرای برنامه های فرهنگی با عنوان خاکریز فرهنگی در هشت بوستان شهرستان، تجلیل ازخانوادهای معزز شهدا، جانبازان، آزادگان، فرماندهان و پیشکسوتان عرصه هشت سال دفاع مقدس و.... را از مهمترین برنامه های در نظر گرفته شده برای این هفته عنوان کرد.