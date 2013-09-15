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۲۴ شهریور ۱۳۹۲، ۱۲:۱۷

کمال خرازی در گفتگو با مهر:

ایستادگی،همفکری و توانایی شرط موفقیت مذاکرات هسته ای است/ استقبال از نقش آفرینی ظریف

ایستادگی،همفکری و توانایی شرط موفقیت مذاکرات هسته ای است/ استقبال از نقش آفرینی ظریف

وزیر امور خارجه دولت اصلاحات با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران با گروه 1+5 در دولت جدید گفت :این توانایی مذاکره و ایستادگی بر حقوق کشورمان است که میتواند تامین کننده منافع ما در مذاکرات باشد.

کمال خرازی وزیر امور خارجه دولت اصلاحات در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از تیم مذاکره کننده هسته ای ایران چیست گفت: تیم مذاکره کننده که هنوز مشخص نشده است، اما از اینکه آقای ظریف در این مذاکرات نقش خواهند داشت خوشحال هستیم چون وی فرد بسیار توانایی است و میتواند به بهترین شکل در تحقق حقوق کشورمان گام بردارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا می شود امیدی به ادامه مذاکرات برای رسیدن به نتیجه مطلوب داشت گفت: ما باید امیدوار باشیم چرا که بهترین کارشناسان ما درگیر این فرایند خواهند شد.

وزیر خارجه دولت اصلاحات در ادامه افزود: برای رسیدن به نتیجه مطلوب همه چیز بستگی به میزان مقاومت کشور و مردم در راه تحقق حقوقشان دارد.

خرازی افزود: این موضوع فرایند خاصی است که متکی به همبستگی ملی و همفکری و ایستادگی همه برای رسیدن به حقشان است.

وزیر خارجه دولت اصلاحات با بیان اینکه غربی ها در مذاکرات به دنبال منافع خودشان هستند و به فکر منافع ما نخواهند بود گفت: تقابلی بین منافع ایران و طرف غربی وجود دارد به همین خاطر نمی شود به سادگی به این موضوع نگاه کرد.

وی در ادامه افزود: در این میان توانایی مذاکره و ایستادگی بر حقوق کشورمان است که میتواند تامین کننده منافع ما در مذاکرات باشد.

 

کد مطلب 2135824

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