به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی صبح یکشنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر افزود: انتظارمان اين است که با توجه به استقبال بسياري از معتادان برای ترک در اين مراکز ضمن توسعه اين کمپها نسبت به راه اندازي آن در شهرهايي که فاقد مراکز ماده 15 و همينطور مراکز MMT است، اقدام شود.
معاون استاندار همچنين بر بحث استاندارد سازي کمپهاي ماده 15 تأکيد کرد و خواستار بازديد مستمر فرمانداران، دانشگاه علوم پزشکي و بهزيستي از اين مراکز شد.
وي با اشاره به نزديک شدن به فصل اعزام حجاج به سرزمين وحي، نسبت به برگزاري جلسات توجيهي براي زائران در اين خصوص تأکيد کرد.
دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر گفت: در رابطه با بحث پيشگيري، در فصل بازگشايي مدارس، همايشي آموزشي با حضور رؤساي دانشگاه ها اعم از دولتي و آزاد، رؤساي آموزش و پرورش شهرهاي استان و مديران دبيرستانهاي استان با مديريت آموزش و پرورش استان در گرگان برگزار خواهد شد و مباحث مربوط به پيشگيري به اين عزيزان توسط کارشناسان و اساتيد خبره در اين حوزه منتقل خواهد شد.
معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار گلستان گفت: در حوزه کشفيات مواد مخدر پيشرفت و رشد قابل ملاحظه اي داشتيم و بنا بر گزارش نيروي انتظامي استان با افزايش دوبرابري کشفيات نسبت به مدت مشابه در سال قبل مواجه بوده ايم.
جمشیدی افزود : قطعاً يکي از مهمترين عوامل اين پيشرفت که در ساير حوزه ها و کميته هاي ذيل شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر هم مشهود است، گستردگي دامنه فعاليتها و اثربخشي دلسوزانه اعضا شورا است.
وي برگزاري مستمر جلسات شورا و پيگيري مصوبات آن را از ديگر عوامل مهم در پيشرفتهاي بوجود آمده در اين حوزه بر شمرد و بر ضرورت برگزاري مستمر جلسات در شهرستانها به رياست فرمانداران و جلسات کميته هاي فرعي، تأکيد کرد.
دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان خاطرنشان کرد: فرمانداران در شهرستانها فضاي اقدامات خود را در حوزه مبارزه با مواد مخدر به گونه اي پيش ببرند که در راستاي توسعه فعاليتهاي فرهنگي و پيشگيرانه قرار داشته باشد.
وي ادامه داد : هرچقدر که فعاليتهاي پيشگيرانه و فرهنگي گسترش پيدا کند از آن سو با کاهش جرم، بزه و آسيبهاي اجتماعي مواجه خواهيم بود و ورودي پرونده به دستگاه قضايي کاهش خواهد يافت.
جمشيدي با تأکيد بر پاکسازي چهره شهرها و روستاهاي استان از معتاد متجاهر و همينطور مناطق آلوده اظهار داشت: براي پاکسازي چهره ظاهري شهرها و روستاها بايد با جديت وارد عمل شد و بطور نمونه کاري که در تپه قلعه خندان گرگان يا در حوزه روستايي، اجراي طرح هادي، در روستاي نومل انجام شده است، از جمله مصاديقي است که مي تواند بسيار موثر واقع شود.
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