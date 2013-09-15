به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی صبح یکشنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر افزود: انتظارمان اين است که با توجه به استقبال بسياري از معتادان برای ترک در اين مراکز ضمن توسعه اين کمپها نسبت به راه اندازي آن در شهرهايي که فاقد مراکز ماده 15 و همينطور مراکز MMT است، اقدام شود.

معاون استاندار همچنين بر بحث استاندارد سازي کمپهاي ماده 15 تأکيد کرد و خواستار بازديد مستمر فرمانداران، دانشگاه علوم پزشکي و بهزيستي از اين مراکز شد.

وي با اشاره به نزديک شدن به فصل اعزام حجاج به سرزمين وحي، نسبت به برگزاري جلسات توجيهي براي زائران در اين خصوص تأکيد کرد.

دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر گفت: در رابطه با بحث پيشگيري، در فصل بازگشايي مدارس، همايشي آموزشي با حضور رؤساي دانشگاه ها اعم از دولتي و آزاد، رؤساي آموزش و پرورش شهرهاي استان و مديران دبيرستانهاي استان با مديريت آموزش و پرورش استان در گرگان برگزار خواهد شد و مباحث مربوط به پيشگيري به اين عزيزان توسط کارشناسان و اساتيد خبره در اين حوزه منتقل خواهد شد.