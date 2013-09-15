رقابتهای تنیس روی میز باشگاه های خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نایب رییس هیأت تنیس روی میز خراسان رضوی از برگزاری مسابقات قهرمانی آقایان استان در نیشابور خبر داد.

کاظم مستحقی راد گفت: رقابتهای تنیس روی میز قهرمانی باشگاههای استان روزهای 4 و 5 مهرماه به میزبانی نیشابور برگزار می شود.

وی افزود: این رقابتها به صورت تیمی و در مجموعه ورزشی سیمرغ هرم نیشابور برگزار خواهد شد که پیش بینی می شود حدود 15 تیم در آن شرکت کنند.

نایب رییس هیأت تنیس روی میز خراسان رضوی همچنین از عضویت پوریا مستحقی راد ورزشکار نوجوان استان در تیم نفت گچساران خبر داد و افزود: این تیم از امروز 24 شهریور ماه در رقابتهای لیگ تنیس روی میز نونهالان و نوجوانان کشور حضور خواهد داشت.

برگزاری رقابتهای مختلف ورزشی به مناسبت هفته دفاع مقدس در سبزوار

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سبزوار اظهار کرد: مسابقات مختلف ورزشی به مناسبت هفته دفاع مقدس در سبزوار برگزار می شود.

مجید نصرالله زاده گفت: هیأت های مختلف ورزشی شهرستان سبزوار برنامه های ویژه ای به مناسبت هفته دفاع مقدس در شهرستان برگزار خواهند کرد.

وی با اشاره به برگزاری یک دوره مسابقه شنا در روز 27 شهریور ماه، افزود: رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان استان از 27 تا 29 شهریور ماه به میزبانی شهرستان سبزوار برگزار خواهد شد.

نصرالله زاده به برگزاری یک دوره رقابت والیبال و دفاع شخصی ویژه بانوان به ترتیب در روزهای 28 و 29 شهریور ماه اشاره کرد و ادامه داد: رقابتهای پاورلیفتینگ و کاراته نیز توسط هیأتهای مربوطه روز 29 شهریور ماه در سطح شهرستان سبزوار برگزار می شود.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان سبزوار گفت: رقابتهای دو و میدانی و اجرای مراسم ویژه باستانی در روز 31 شهریور ماه همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در شهرستان برگزار خواهد شد.

وی از برگزاری مسابقات جودو هفته دفاع مقدس در روز 5 مهر ماه در سبزوار خبر داد و افزود: یک دوره رقابتهای دو و میدانی ویژه بانوان نیز روز 6 مهر ماه برگزار خواهد شد.

اجازه ورود جوانان به عرصه مدیریت کشور را بدهیم

عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: امروز جوانان ایران در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در دنیا می درخشند.

محمد آصفی یزدی در حاشیه مراسم معرفی جوانان برتر استان در جشنواره حضرت علی اکبر(ع)، اظهار داشت: خودباوری مهمترین شاخصه کسی است که ما او را به عنوان جوان برتر می شناسیم و این شاخصه در بین جوانان ایرانی در حد بالایی قرار دارد.

وی افزود: دوران جوانی ظرفیت بسیار زیادی دارد که اگر به آن بهای لازم را بدهیم می توان شاهد ثمرات مفید آن در جامعه بود.

این عضو شورای شهر مشهد ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران و هشت سال دفاع مقدس از مهمترین میادینی بود که با حضور جوانان غیرتمند ایران رقم خورد، جوانان ما در این عرصه ها ثابت کردند می توانند مدیریت های رده بالا را به عهده بگیرند و به خوبی از عهده آن برآیند.

دایره نخبگی را به عرصه های خاص محدود نکنیم

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه نباید دایره نخبگی را به عرصه های خاص محدود کنیم گفت: مباحث جشنواره حضرت علی اکبر(ع) باید گسترش یابد.

محمدصادق اکبری در حاشیه مراسم اختتامیه جشنواره حضرت علی اکبر(ع) برگزار شد، اظهار داشت: این جشنواره و شناسایی جوانان برتر در راستای معرفی توان بالا و ارزشمند جوانان این مرز و بوم برای تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی می باشد.

وی افزود: وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی این بخش در کشور وظیفه خود می داند که توانایی هایی را که نیاز به معرفی و شناسانده شدن دارند را به جامعه عرضه و از آن ها به خوبی تجلیل کند.

این مقام مسوول ادامه داد: مهمترین هدفی که با معرفی جوانان برتر استان به دنبال آن هستیم معرفی الگوهایی مناسب و مطلوب برای جوانان است و قطعاً در ادامه نیز در این راه با ثبات و توان بیشتری گام برمی داریم.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: نباید دایره نخبگی و برتر بودن را به عرصه های خاصی محدود کنیم، هدف معرفی و شناسایی نخبگان عرصه های مختلف، معرفی آن ها به جامعه و بهره بردن از توانایی افراد در عرصه های مدیریتی و اجرایی آینده کشور است.

برگزاری رقابتهای استانی جودو هفته دفاع مقدس در چناران

دبیر هیأت جودو و کوراش شهرستان چناران گفت: یک دوره مسابقه جودو استانی به مناسبت هفته دفاع مقدس در شهرستان برگزار خواهد شد.

حسن رجبی گفت: مسابقات جودو در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان به مناسبت هفته دفاع مقدس روز 29 شهریور ماه در سالن تختی شهرستان چناران برگزار می شود.

وی افزود: از تمامی شهرستانها و باشگاههای شهرستان مشهد برای حضور در این رقابتها دعوت شده است که پیش بینی می شود حدود 300 جودوکار شرکت کنند.

دبیرهیأت جودو و کوراش شهرستان چناران با اشاره به پیش رو بودن رقابتهای جودوی قهرمانی جوانان کشور در مهر ماه، افزود: مسابقات جودو هفته دفاع مقدس در چناران فرصت خوبی برای محک جودوکاران جوان استان و کسب آمادگی برای رقابتهای کشوری خواهد بود.