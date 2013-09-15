3 حفار غیرمجاز در تپه يحيي سوغان بافت دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسين شمس الديني به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان کرمان گفت: نیروهای یگان حفاظت اين اداره كل موفق به دستگيري سه نفر حفار غير مجاز در تپه يحيي سوغان بافت شدند.

وي به كنترل نامحسوس محل حفاري توسط نيروهاي يگان اشاره كرد وافزود: اين افراد حدود ساعت دو نيمه شب دستگير و ابزار و ادوات حفاري آنها ضبط شد.

شمس الديني اظهار داشت: يك نفر از افراد دستگير شده از اتباع افغاني و مابقي غير بومي هستند.

وي با اشاره به اينكه انجام هر گونه عمل حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی ممنوع است، ادامه داد: اگر حفاري در اماکن تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده ‌باشد انجام گیرد، مجرمان به حداكثر مجازات محكوم مي شوند.

مدير كل ميراث فرهنگي استان كرمان به تعدد محوطه هاي باستاني و آثار تاريخي اين استان اشاره كرد و گفت: نيروهاي يگان در 44 پايگاه به صورت شبانه روزي به وظايف خود كه حفاظت و مراقبت از مواريث تاريخي است به خوبي عمل مي كنند.

وي كاهش چشمگير حفاريهاي غير مجاز را حاصل تلاش نيروهاي يگان حفاظت دانست و تصریح كرد: اداره كل ميراث فرهنگي استان آمادگی لازم برای دریافت گزارش های مردمی را دارد.