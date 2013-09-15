مرکز تخصصی مشاوره مذهبی و تحقیق بر تالیف کتاب در کرمان راه اندازی شد

سید محمد سعیدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: بررسی ها نشان می دهد که در حوزه مذهبی و دینی نویسندگان فعال و مستعدی در استان کرمان حضور دارند و در مقابل مردم دیار کریمان در طول تاریخ ثابت کرده اند که در زمینه خرید و مطالعه کتب مذهبی پیشتاز بوده اند.

وی تصریح کرد: این مرکز کلیه خدمات و مشاوره های مذهبی و دینی را به مشتاقان و جویندگان عرصه فرهنگی که تمایل دارند در زمینه چاپ و تالیف آثار قلمی خود به خصوص حوزه دینی و مذهبی اقدام کنند، ارائه می دهد.

سعیدی حسینی ادامه داد: این افراد می توانند کلیه مسائل، مشکلات، مشاوه های مذهبی و سوالات دینی خود را با کارشناسان مذهبی شرکت تعاونی ناشران استان کرمان مستقر در مرکز تخصصی مشاوره مذهبی و نظارت و تحقیق بر کتب دینی به صورت رایگان در میان گذارند.

مدیر عامل شرکت تعاونی ناشران استان کرمان در ادامه گفت: هدف اصلی از راه اندازی مرکز تخصصی مشاوره مذهبی و تحقیق بر تالیف کتب مذهبی، ارتقاء کیفیت چاپ کتب دینی و انطباق آن با نیازهای جامعه امروزی و به خصوص جوانان و نوجوانان و دانشجویان است.

وی تاکید کرد: بسیاری از نویسندگان کتب مذهبی در حالی دست به تالیف می برند که از نیازهای مذهبی و دینی جامعه شناخت کافی ندارند و با راه اندازی این مرکز امکان پژوهش، تحقیق، برنامه ریزی و ایجاد تعامل با نویسندگان کتب مذهبی و مخاطبان این طیف به وجود می آید.

سعیدی حسینی گفت: حجت الاسلام فخرالدین مهدوی خانوکی مشاور عالی مذهبی تعاونی به مدت دو سال به مدیریت مرکز تخصصی مشاوره مذهبی و تحقیق کتب دینی منصوب می شود و از همه علاقمندان درخواست می شود برای دریافت مشاوره های لازم به دفتر این مرکز واقع در میدان شهدا ساختمان هیئت متوسلین امام زمان( عج) مراجعه کنند.

سعیدی حسینی در پایان به اهداف و برنامه های فرهنگی شرکت تعاونی ناشران استان کرمان اشاره کرد و بیان داشت: علیرغم همه مشکلاتی که در حوزه چاپ و نشر و به خصوص مشکلات توزیع کتاب وجود دارد در ماه های آتی برنامه های علمی و فعالیت های سازنده ای در نظر داریم که در زمان مناسب اطلاع رسانی خواهد شد.



