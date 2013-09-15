ترويج فريضه ديني امر به معروف و نهي از منكر در دانشگاه ها با جديت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر یکشنبه در ستاد احیا امر به معروف و نهي از منكر كه با حضور روسای دانشگاه های کردستان برگزار شد، اظهار داشت: در اهمیت موضوع امر به معروف و نهی از منکر تردیدی وجود ندارد و انجام این فریضه برای فرد، جامعه و حکومت دارای منزلت است.

وی افزود: برای امر به معروف و نهی از منکر جایگاه خاصی در دین تعریف شده است و ترویج آن مانع مسلط شدن بي بند و باري می شود و سعادت را برای جامعه و فرد به ارمغان می آورد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان بیان کرد: عدم شکل گیری امر به معروف و نهی از منکر مرگ تدریجی در جامعه را به دنبال دارد و دانشگاه ها به دلیل اینکه مکان علم آموزی است لازم است تا آداب به صورت جدي در آن رعایت شود.

حجت الاسلام شاهرودی عنوان کرد:‌ هدف دانشگاه تغییر است و باید مواظب باشيم تا ارزش ها در جامعه تبدیل به ضد ارزش نشود.

وی افزود: ‌دستورات دینی و احکام علمی باید مناسب با جامعه در دانشگاه نهادینه شود و با برپا داشتن و اقامه نماز می تواند از فحشا و رشد منکرات جلوگیری کرد.

حجت الاسلام شاهرودی با بیان اینکه تربیت اخلاقی در دانشگاه مهمتر استٰ، افزود:‌ مسئولان در قبال خداوند پاسخگو هستند و بهتر است ساختمان های غیر کابربردی در دانشگاه تبدیل به خوابگاه شود تا بتواند نظارت دانشگاه را هم به دنبال داشته باشد.

وی سلطه فرهنگی توسط دشمن را يكي از توطئه هاي جدي بر عليه نل جوان به ويژخ دانشجويان عنوان كرد و یادآور شد:‌حرکت اصولی و هدفمند با مدیریت و برنامه ریزی می تواند مانعی در برابر دشمنان و توطئه شوم آنها شود.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت:‌ متاسفانه بعضی از منکرها تبدیل به معروف شده است و دلیل آن تذکر ندادن مردم بوده و این امر باید کمتر شود و برخورد با منکرات باید توسط حکومت انجام شود و تذکر لسانی آن توسط مردم انجام شود.

وی بیان کرد: ‌اهداف اصلی دانشگاه کمرنگ شده است که با همت مسئولان می توان اثر گذار بود و در بخش های مختلف تا استعدادهای خوب و مناسب در کردستان را شکوفا کرد قبل از اینکه فساد آن را نابود کند.