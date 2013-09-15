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۲۴ شهریور ۱۳۹۲، ۱۵:۲۶

نامداری در گفتگو با مهر:

شوالیه آواز ایران رایگان اجرا نمی‌کند/ نبود تخصص معضل آموزشگاه‌های موسیقی کرمانشاه

شوالیه آواز ایران رایگان اجرا نمی‌کند/ نبود تخصص معضل آموزشگاه‌های موسیقی کرمانشاه

کرمانشاه – خبرگزازی مهر: سرپرست گروه موسیقی کامبادن استان کرمانشاه در خصوص لغو اجرای شهرام ناظری در کرمانشاه و اجرای رایگانش در سنندج گفت: شوالیه آواز ایران هیچ گاه اجرای رایگان نخواهند داشت.

فرزاد نامداری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص لغو اجری استاد شهرام ناظری در کرمانشاه و خبر اجرای رایگان ایشان در استان کردستان گفت: شخصیت هنری استاد ناظری به گونه‌ای است که ایشان هیچ گاه حاضر به یک اجرای رایگان نخواهند شد اما ممکن است ایشان برای اجرای خیریه و کودکان سرطانی گام برداشته باشد.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر، در خصوص ارزیابیش از آموزشگاه موسیقی در استان کرمانشاه گفت: متاسفانه آنگونه که باید آموزشگاه‌های موسیقی به صورت تخصصی عمل نمی کنند.

نامداری تصریح کرد: بنده دومین شاگرد استاد بیژن کامکار بوده ام اما هیچ گاه حاضر به تدریس آنچه آموخته‌ام در این آموزشگاه ها نیستم.

بعضا یک خواننده ، دف تدریس می کند

وی با بیان اینکه آموزش موسیقی در این آموزشگاه‌ها به صورت حرفه‌ای نیست، گفت: متاسفانه بعضا به چشم می‌خورد که مدرسان در این حوزه در حیطه تخصص خود عمل نمی کنند و بعضا یک خوانده، دف را تدریس می‌کند و بالعکس.

سرپرست گروه کامبادن عدم توجه کافی از سوی مردم را دیگر مشکل هنرمندان کرمانشاهی خصوصا حوزه موسیقی برشمرد و گفت: همانگونه که همگان می‌دانند استان کرمانشاه یکی از مهد های موسیقی در ایران است و با وجود ستارگان درخشان در آسمان موسیقی استان، استقبال چندانی از این هنر نمی‌شد.

نامداری افزود: پیش از این تاثیر عوامل سیاسی بر هنر موسیقی نیز وجود داشت و اغلب کنسرت‌ها لغو می شد، اما خوشبختانه با حضور حجت‌الاسلام آفتابی تا حد زیادی از این مشکل حل و ما در دو سال اخیر شاهد برگزاری کنسرت‌های متعددی در استان بوده‌ایم.

سرپرست گروه کامبادن از اجرای یک کنسرت بزرگ کردی توسط این گروه در شهرستان پاوه خبرداد.

وی افزود: این اولین کنسرت بزرگ در این شهرستان است و در تاریخ اول و دوم آبان ماه برگزاری خواهد شد.

سرپرست گروه کامبادن، نبود اسپانسر را مهمترین مشکل هنرمندان کرمانشاهی ، خصوصا در حوزه موسیقی برشمرد و گفت: یک هنرمند خود قادر به تامین هزینه‌های هنگفت کنسرت نخواهد بود و نیازمند حمایت اسپانسرهای قوی است، لذا خواستار حضور شرکت های معتبر در این زمینه هستیم.

نامداری در پایان از حجت الاسلام محمد آفتابی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دینوری معاون فرهنگ و ارشاد به خاطر حمایت ها از حوزه موسیقی استان تشکر و قدردانی کرد.

لازم به ذکر است، گروه موسیقی تازه تاسیس کامبادن توانست در جشنواره موسیقی محلی مناطق زاگرنشین توانست عنوان گروه برتر را بدست آورد.

کد مطلب 2136044

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