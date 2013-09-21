این خواننده موسیقی پاپ در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بعد از برگزاری کنسرت تازه خود در سالن میلاد برنامه‌ریزی‌هایی برای اجرای زنده در تهران و شهرستانها خواهد داشت، گفت: سوم مهر ماه کنسرت خیریه "مهر آفرین" با هدف حمایت از کودکان بی سرپرست و با حضور هنرمندان سینما، تئاتر و تلویزیون در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی برگزار می شود. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته تمامی عواید حاصل از فروش این کنسرت به نفع این کودکان صرف می شود.

وی ادامه داد: این کنسرت با حضور نوازندگان کنسرت اخیرم در سالن میلاد به سرپرستی ایمان خراسانی با اجرای قطعاتی از آلبوم‌های "از تو دورم" و "خاطرات گمشده" میزبان علاقه مندان خواهد بود. البته با برنامه ریزی هایی که انجام دادیم روزهای 11 و 12 مهر ماه کنسرتی را در سالن نژادفلاح شهر کرج برگزار می‌کنم. البته قرار است کنسرت هایی را در اصفهان، یزد و کرمان هم داشته باشیم که به محض صدور مجوز تاریخ قطعی آنها را اعلام می کنم.

"غریبه 2" شامل 10 قطعه است

آسرایی همچنین به مراحل آماده سازی تازه ترین آلبوم خود اشاره کرد و گفت: هم اکنون مشغول آماده‌سازی تازه‌ترین آلبومم هستم که فعلا با نام "غریبه 2" کارهای تولید را انجام می دهیم. در این آلبوم موسیقایی که اغلب ترانه‌سرایان آن شاعران جوان و جدیدی هستند، بهروز صفاریان به عنوان تنظیم‌کننده حضور دارد. این آلبوم شامل 10 قطعه موسیقی است که تا اوایل زمستان در بازار موسیقی منتشر می شود.

خواننده آلبوم "غریبه" در بخش دیگری از صحبت‌هایش با انتقاد از شرایط برگزاری کنسرت در کشورمان تصریح کرد: من خواننده ای بودم که مدت زمانی در خارج از کشور زندگی می کردم و در آنجا نیز کنسرت هایی را برگزار کردم. یکی از نکاتی که در آنجا مورد نظرم بود حضور افرادی بود که به عنوان ماموران اجرایی کنسرت توسط کنسرت‌گزاران استخدام می شدند و کلیه امور حفاظتی و حراستی کنسرت را بر عهده می گرفتند از این جهت دیگر گروه هنری کنسرت خود را درگیر ماجرا و حاشیه های احتمالی نمی کردند.

وی افزود: متاسفانه در کشورمان شرایط به گونه دیگری است و خوانندگان خودشان باید در همه زمینه ها حضور داشته باشند و برای کسب مجوز دائم از این اتاق به این اتاق هدایت شوند. در حالیکه این وظیفه حراست محل برگزاری کنسرت و نیروی انتظامی است که با تعامل یکدیگر کارها را رسیدگی کنند و گروه هنری را درگیر اداره اماکن و پروسه های اداری نکنند امری که در همه جای دنیا تبدیل به یک موضوع عادی شده و گروه هنری و خواننده به هیچ عنوان در این امور دخالت نمی کنند.

چند عدد بلیت بدهید تا کارتان را راه بیندازیم

آسرایی تصریح کرد: اگر فریدون آسرایی یک خواننده مجاز است پس لطفا با او به عنوان یک خواننده غیر مجاز برخورد نکنید. من هیچوقت مایل به انجام کاری خارج از چارچوب قانونی نبودم به همین خاطر دوست ندارم هیچ گاه در این زمینه هم کار غیر قانونی را انجام دهم اما اهالی موسیقی طی این سالها برای برگزاری کنسرت در شهرستان ها به شدت دچار مشکل هستند چراکه ادارات ارشاد شهرستانها با وجود مجوزهایی که از سوی مرکز موسیقی وزارت ارشاد صادر می شود معمولا توجهی به این امر نمی کنند و کارهایی را انجام می دهند که خوانندگان را دچار مشکلات فراوانی می‌کند.

این خواننده در پایان گفت: شاید گفتن چنین مطالب جزیی چندان به نفع من نباشد. اما این واقعا موضوع بدی است که برگزارکننده یا تهیه کننده کنسرت برای اینکه کنسرت خوب برگزار شود بیش از 100 تا 200 بلیت رایگان در اختیار نهادها قرار دهد. هرگاه در زمان برگزاری کنسرت طلب چیزی را کردیم به ما گفته اند چند عدد بلیت می دهید تا کارتان را راه بیندازیم؟ اینها مواردی است که آقای مرادخانی که این روزها به شدت از دیگران پیام تبریک می شنوند باید به آن توجه کنند و به مشکلات موجود در موسیقی پاپ رسیدگی کند. اینها مواردی است که باید بیشتر از گذشته به آن توجه شود.