واژگونی اتوبوس ایرانی در مسیر استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت سه بامداد روز شنبه گذشته در 94 کیلومتری آنکارا پایتخت ترکیه و در نزدیکی شهر قرق قلعه اتوبوس ایرانی به شماره 13510ب 51 در اثر خواب آلودگی راننده و برخورد با موانع کنار جاده واژگون گردید که در اثر آن 2 نفر از هموطنان مان شامل کمک راننده و یکی از مسافران کشته و 6 نفر به شدت زخمی شدند و بقیه سرنشینان سرپایی مداوا و به وضعیت آنان رسیدگی شد. براساس گزارشات خبری دو نفر از مسافران در اثر حادثه دست راست خود را ازدست داده اند.

تعداد سرنشینان اتوبوس 27 بود و به مقصد استانبول در حرکت بوده است. به محض اطلاع از وقوع حادثه تیمی از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا به محل حادثه اعزام شدند و از نزدیک بر نحوه کمک رسانی به آسیب دیدگان نظارت کردند.

مجروحین در دو بیمارستان دانشگاه پزشگی قرق قلعه و اهتصاص این شهر مورد مداوا قرار گرفتند. مسئولین وزارت بهداشت قرق قلعه و نیروی انتظامی ضمن حضور بموقع در محل حادثه نهایت مساعدت و همکاری را در رسیدگی به وضعیت سرنشینان اتوبوس بعمل آوردند.

علاه بر خواب آلودگی راننده اتوبوس، سابیدگی و کهنه بودن لاستیک های اتوبوس موجب گردیده که کنترل اتوبوس با مشکل روبرو شود.