معاونت پرستاری برای مردم، نظام پرستاری برای پرستاران

در زمینه ایجاد معاونت پرستاری در وزارت بهداشت و درمان مخصوصاً با اخبار جدیدی که حاکی از ابلاغ چارت تشکیلاتی آن است، قطعاً گروه های پزشکی و پیراپزشکی خواسته هایی مبنی بر ایجاد معاونت رده های شغلی آنان از ریاست جمهوری یا وزارت بهداشت مطرح کرده و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نمی کنند.

اما باید به چند نکته اشاره داشت و توجه این بزرگواران را به آن جلب کرد، اول آنکه ایجاد معاونت مراقبت و پرستاری با توجه به محتوای شغلی، ارتباطی با منافع صنفی خدمت گذاران این حرفه نداشته بلکه هدف اصلی معاونت مراقبت و پرستاری، تلاش در راستای سیاستگذاری در مسیر ارائه استانداردهای مناسب خدمات پرستاری بوده که قطعاً منافع ارزشمند آن متوجه آحاد دردمند جامعه خواهد بود.

به عبارتی معاونت مراقبت و پرستاری دنبال منافع صنفی نیست چرا که جامعه بزرگ پرستاری از یک سازمان صنفی قدرتمند، پرتلاش و اثرگذار برخوردار است و برای تحقق اهداف و آرمان های صنفی خود نیازی به ایجاد معاونت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ندارد.

اگر سازمان نظام پرستاری در زمینه تحقق خواسته جامعه بزرگ پرستاری یعنی ایجاد معاونت مراقبت و پرستاری، تلاش می کند، قطعاً در راستای تحقق یکی از اهداف سازمان نظام پرستاری است که در ماده 2 قانون تشکیل سازمان نظام پرستاری بر آن تاکید شده است.

در ماده دو قانون تشکیل سازمان نظام پرستاری بر تلاش برای حفظ حقوق مردم در قبال خدمات پرستاری تأکید شده است و تلاش سازمان نیز در تحقق این هدف مهم است.

رقبای بزرگوار باید آگاه باشند و بدانند که جمعیت 320 هزار نفری خانواده پرستاری چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی قابل مقایسه با آنان نیست. این جامعه بزرگ به مقوله اقتصادی نمی اندیشند و تنها هدف آنها ارائه خدمات مناسب به مردم نیازمند و دردمند در قبال از دست دادن ساعت عمر مفید خود است.

لذا با توجه به اینکه در تمام دنیا به پرستاران به عنوان قشر اثرگذار در بهبود سلامت و بهداشت جامعه توجه خاص می شود. ما نیز از مدیران کلان نظام سلامت درخواست داریم تحت تأثیر احساسات قرار نگیرند و به رغم مخالفت های گروه های کوچک که البته هر یک به نوعی در سلامت و درمان کشور اثر گذارند برای احقاق حق سلامت مردم کوتاهی نکنند.

شهربانو جعفری

نماینده وزیر بهداشت در شورای عالی نظام پرستاری