1800 مورد بازرسی از سطح کارگاه های بروجرد انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مرادی مطلق ظهر یکشنبه در همایش هفته تعاون در تالار دکتر زرین کوب بروجرد افزود: باید در سطح جامعه به ارزشها و عملکرد تعاونی ها اهمیت داده شود و اگر این اداره به ارزشهای حوزه تعاون اهمیت ندهد نمی توان از دستگاههای دیگر انتظار همکاری داشت.

وی با استناد به فرمایش رهبر معظم انقلاب که تعاون چشمه جوشان اشتغال است اظهار داشت: کار در دستگاههای دولتی تنها راه اشتغال جوانان نیست بلکه افراد باید با استفاده از تجربه، پول و تفکر بتوانند در مسیر اشتغالزایی گام بردارند.

مطلق با بیان اینکه تفکر جمعی موجب تشکیل تعاونی ها در کشور می شود تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر یکی از مشکلات موجود در تعاونی ها نداشتن تفکر جمعی بوده که با این توصیف ارزش واقعی تعاون آن گونه که باید لحاظ نشده است.

رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی بروجرد ادامه داد: در سال گذشته هزار و 849 مورد بازرسی ادواری و موردی از کارگاههای سطح شهرستان انجام شده است.

وی افزود: همچنین در سال گذشته تعداد هشت هزار و 169 تعهد اشتغال در امور مختلف خدماتی، کشاورزی و...در شهرستان ایجاد شده است.

بنابر این گزارش در پایان این مراسم از تعدادی تولید کننده و تعاونگر نمونه شهرستان بروجرد تجلیل شد.