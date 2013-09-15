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۲۴ شهریور ۱۳۹۲، ۱۹:۱۲

هاشمی رفسنجانی درگذشت استاد عبدالمحمد آيتي را تسلیت گفت

هاشمی رفسنجانی درگذشت استاد عبدالمحمد آيتي را تسلیت گفت

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پیامی درگذشت استاد عبدالمحمد آيتي، پژوهشگر و مترجم علوم اسلامي، ادبي و تاريخي را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به این شرح است:

«انالله و انااليه راجعون»
درگذشت استاد عبدالمحمد آيتي، پژوهشگر و مترجم علوم اسلامي، ادبي و تاريخي باعث تألم و تأثر خاطر گرديد.

با تسليت اين مصيبت به فرزندان آن مرحوم و جامعه علمي و ادبي كشور و آرزوي علوّ درجات براي آن استاد بزرگوار، اميدوارم دانشجويان و طلبه‌ها در دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه از آثار فراوان ايشان در مسائل فلسفي، تاريخي و ادبيات فارسي و عربي، به‌ويژه ترجمه قرآن كريم در جهت تعميق دانايي بهره‌برداري نمايند.

اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
 

کد مطلب 2136183

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