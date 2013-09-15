هاشمی رفسنجانی درگذشت استاد عبدالمحمد آيتي را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به این شرح است:
«انالله و انااليه راجعون»
درگذشت استاد عبدالمحمد آيتي، پژوهشگر و مترجم علوم اسلامي، ادبي و تاريخي باعث تألم و تأثر خاطر گرديد.
با تسليت اين مصيبت به فرزندان آن مرحوم و جامعه علمي و ادبي كشور و آرزوي علوّ درجات براي آن استاد بزرگوار، اميدوارم دانشجويان و طلبهها در دانشگاهها و حوزههاي علميه از آثار فراوان ايشان در مسائل فلسفي، تاريخي و ادبيات فارسي و عربي، بهويژه ترجمه قرآن كريم در جهت تعميق دانايي بهرهبرداري نمايند.
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
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