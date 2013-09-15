حدادعادل: در جلسه خصوصی با رئیس جمهور در مورد توفیقی صحبت خواهم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه مراسم ختم آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی عضو سابق فقهای شورای نگهبان در خصوص اظهارات احمد توکلی درباره توفیقی و اینکه وی گفته بود یک اصلاح طلب باید وزیر علوم شود گفت: این نظر آقای توکلی است و ما به نظر ایشان احترام می گذاریم.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر که پرسید آیا فراکسیون اصولگرایان در خصوص رای اعتماد به توفیقی تصمیم گیری کرده اند،گفت: هنوز در این خصوص جمع بندی نداشتیم.

حداد عادل در پاسخ به این سئوال که آیا توصیه ای به آقای روحانی در خصوص عدم معرفی توفیقی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم داشته اید گفت: انشاءالله به صورت خصوصی این موضوع را خدمت آقای رئیس جمهور عرض خواهم کرد.

نمایندهمردم تهران در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه آیا نمایندگان نامه ای به رئیس جمهور در خصوص بودجه فرهنگی کشور نوشته اند گفت: اعضای کمیسیون فرهنگی بعد از صحبتهای آقای قرائتی نگرانی های ایشان را در قالب نامه ای به آقای رئیس جمهور منتقل کردند بنده عضو کمیسیون فرهنگی نیستم اما مطلع شدم آقایان برای پی گیری دغدغه های آقای قرائتی نامه ای را نوشته اند و من نیز چون عضو کمیسیون فرهنگی نبودم امضا نکردم اما موافق هستم.