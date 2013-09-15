گناباد بعد از مشهد بيشترين خدمات پليس راهور را در استان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا گرايلي بعد از ظهر يكشنبه در مراسم توديع و معارفه رئیس راهور فرمانده انتظامي شهرستان گناباد، كه در سالن اجتماعات اين فرماندهي برگزار شد، اظهار کرد: مرگ و مير حوادث جاده اي و درون شهري بعد از مرگ و مير قلب دومين آمار فوتي ها در ايران است.

رئیس پليس راهور خراسان رضوي افزود: مرگ و مير در حوادث رانندگي مشكلات عديده اي براي جامعه و خانواده بر جاي مي گذارد و در اين راستا همه مردم بايد با پليس همكاري کنند.

گرايلي گفت: بايد تمامي دستگاه های اجرايي، رسانه هاي جمعي و روحانيون تلاش کنند كه آمار مرگ و مير در حوادث ترافيكي كاهش يابد.

وی تصريح كرد: در گذشته كه از كمربندي ايمني كمتر استفاده مي شد بين۴۰ تا۵۰ درصد ضربه هاي مغزي به دليل استفاده نكردن از اين وسيله در خودروها بود.

رئیس پليس راهور خراسان رضوي گفت: با تلاشهاي و آموزشهاي ارائه شده در چند سال اخير در بخش هاي مختلف بخصوص استفاده موتور سواران از كلاه ايمني كه ۶۰ درصد فوتي ها را به خود اختصاص مي دهد، آمار فوتي ها كاهش يافته است.

گرایلی اظهار کرد: بايد تلاش شود تا استفاده از كلاه ايمني توسط موتور سواران و بستن كمربند ايمني توسط رانندگان در خودروها به يك فرهنگ تبديل شود.

وی بیان کرد: از لحاظ امكانات و خدمات پليس راهور، شهرستان گناباد بعد از مشهد بيشترين خدمات را داشته است.

در پايان مراسم از خدمات سرهنگ رضا خاكسار تقدير و سروان محسن موسي آبادي به عنوان رئیس پليس راهور فرمانده انتظامي گناباد معرفي شد.