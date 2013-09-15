هیچ فشار سیاسی برای انتخاب استانداران بر روی ما نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور در حاشیه مراسم ختم آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی که در مسجد امام صادق(ع) تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران در پاسخی به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا دلایل اینکه استانداران دیر معرفی می شوند، فشارهای سیاسی است یا نه؟، گفت: خوشبختانه در این دوره رئیس جمهور یک حقوقدان برجسته است و ایشان نگاه حقوقی به مسائل دارند.

وی اضافه کرد: وزارت کشور صلاحیت قانونی بررسی استانداران را به عهده دارد و در چارچوب قانونی موضوع انتخاب استانداران را تعقیب می کند.

امیری با بیان اینکه انتخاب استانداران از اختیارات وزارت کشور است، افزود: تا به حال وزارت کشور تحت تاثیر فشاری از بیرون قرار نگرفته در ضمن فشار سیاسی نیز به ما وارد نشده است.

قائم مقام وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه پس علت تاخیر انتخاب استانداران چیست؟، گفت: استانداران، نمایندگان سیاسی دولت در استان ها هستند، با توجه به اختیارات وسیعی که استانداران دارند، باید برای انتخاب آنها دقت کافی انجام بگیرد، وزارت کشور الان با دقت کامل در حال بررسی افرادی است که به عنوان گزینه برای استانداری مطرح هستند.

وی ادامه داد: وزارت کشور برای انتخاب استانداران معیارهایی دارد که از جمله آنها می توان به حسن سابقه، داشتن سابقه مدیریتی کلان و مشی اعتدال اشاره کرد.